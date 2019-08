Als Graffiti: "Garfield" geht um im Landkreis Altötting

BR-Reporterin Laila Heyne hat das erste "Garfield"-Graffiti im vergangenen Herbst beim Laufen im Öttinger Forst im Landkreis Altötting gesehen: in Blau hingesprüht auf einem Baum am Wegesrand. Seitdem schaut sie ganz genau, wenn sie im Landkreis unterwegs ist.

"Garfield" hat manchmal prominente Begleiter

Ihrer Beobachtung nach werden es kontinuierlich mehr. Sie hat mittlerweile einige im Öttinger Forst entdeckt, aber auch um Garching an der Alz sind viele herum. Und auf Bänken an Seen in der Region sitzt der Kater auch gerne. Meistens ist er mit Filz- oder Lackstift in Orange sehr detailgetreu ausgemalt. Oft sind auch andere Comic-Figuren dabei: zum Beispiel der Hund "Rantanplan" aus "Lucky Luke" oder der blaue Elefant aus der "Sendung mit der Maus".

Leilas größter Garfield prangt auf einem Schalthaus neben dem Bahngleis zwischen Altötting und Tüßling: menschengroß hingesprayt und ausgemalt. Mit dabei sind unter anderem eine große Tigerente und Inspektor Clouseau aus dem "Rosaroter Panther"-Comic. Die Tigerente wurde vom Eigentümer des Schalthauses, dem Netzbetreiber, schon mal übermalt. Doch die Ente wurde wieder hingesprayt.

Wer steckt hinter den Graffitis?

Die meisten Menschen, mit denen Laila über die Garfields gesprochen hat, finden die Bilder schön. Darüber, wer der Künstler oder die Künstlerin sein könnte, rätseln viele im Landkreis – auch über das Alter: Die Schätzungen reichen von "nicht zu alt, denn sonst haben sie ja keinen Bezug zum Garfield" bis "wahrscheinlich einer mit 35 Jahren".

Bisher nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung

Obwohl das Sprayen von Graffitis nicht legal ist, gab es im Landkreis Altötting erst eine Anzeige wegen Sachbeschädigung: wegen eines Garfields auf einem privaten Garagentor in einem Ortsteil von Garching. Am Reischacher Badesee schläft ein "Garfield" auf einer Bank am Kiosk. Die Kiosk-Pächterin Roswitha Hörnig würde ihn nie übermalen: "Er schaut supertoll aus . Wir haben ihn das erste Mal Anfang Mai entdeckt. Die Badegäste sind alle begeistert davon. Da können wir schon noch ein paar hinmalen.“

In Reischach hatten sie anfangs den Verdacht, dass es ein Bub aus dem Ort war, der sehr gut malen kann. Er sagt aber, er sei es nicht gewesen. Das Rätseln geht weiter ...