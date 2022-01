Als Frau in einer Männerdomäne: Hufschmiedin Nina Dimmling

Das Hufeisen gilt als Glücksbringer, damit das neue Jahr unter einem guten Stern steht. Als Talisman nageln es Menschen an Türen, Wände und Hausgiebel – in der Hoffnung auf eine extra Portion Glück. Für Nina Dimmling aus dem oberfränkischen Rehau gehören Hufeisen zum täglichen Geschäft. Sie arbeitet in einem Beruf, der heute noch immer als Männerdomäne gilt: Sie ist Hufschmiedin.

Männerdomäne: Nur wenige Frauen sind Hufschmiedin

Bundesweit gibt es ca. 3.500 staatlich geprüfte Hufbeschlagschmiede, nur ein Siebtel davon ist weiblich. Nina Dimmling hatte zunächst auch "etwas gescheites" lernen müssen, bevor sie sich entschied Hufschmiedin zu werden, "dann hat die Oma gesagt, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch kein Beruf für ein Mädchen." Nina Dimmling sieht das anders. Sie schmeißt ihren Job als Hauswirtschafterin und schult um. Seit 2006 arbeitet sie als Hufschmiedin und fährt mit ihrer mobilen Werkstatt, einem umgebauten VW-Bus, von Stall zu Stall.

Viel Körpereinsatz für die perfekten Hufeisen

Für den Job ist viel Körpereinsatz gefragt. Alle sechs bis acht Wochen müssen Pferdehufe neu beschlagen werden. Dabei sieht sich die Hufschmiedin zunächst das Pferd einmal an: "Mir sagt das schon sehr viel über den weiteren Werdegang des Beschlags. Wie er läuft, wie der Klang ist". Dann werden die alten Eisen entfernt. Schmerzen empfindet das Pferd dabei nicht, das Horn ist genauso unempfindlich wie menschliche Fingernägel.

Individuelle Hufeisen für jedes Pferd

Als Nächstes werden die Hufe gekürzt und gefeilt. Dann werden die neuen Eisen angepasst: "Bei einem Menschen gibt es ja für den breiten Fuß einen bestimmten Schuh oder einen Wanderschuh oder zum Fortgehen einen Schuh: einen eleganten Schuh." Beim Pferd müsse man auch für den Gebrauch und die Nutzung das Beste raussuchen. Passen die Eisen, werden sie mit Nägeln befestigt. Ob der Nagel auf dem richtigen Weg ist, hört die Hufschmiedin am Klang ihrer Schläge. Am Ende wird noch etwas Öl aufgetragen, dann ist die "Pferdemaniküre" komplett. Der nächste "Kunde" kann antraben.

Für Nina Dimmling ist die tägliche Arbeit mit ihren Lieblingstieren das größte Glück. Und wenn sie nicht als Schmiedin von Stall zu Stall fährt, reitet sie ihre eigenen Pferde.