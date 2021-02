Als einzige Region in Bayern: Passau sperrt Tagestouristen aus

Die Stadt und der Landkreis Passau lassen vorerst weiter keine Tagesausflügler oder Touristen herein. Die entsprechende Regelung, die seit Mitte Januar gilt, wurde jetzt bis 14. Februar verlängert. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamtes Passau dem BR auf Nachfrage.

Einzige Kommunen ohne Ausflügler

Damit sind die Stadt und der Landkreis Passau die einzigen Kommunen in Bayern, die noch keine Ausflügler von Außen hereinlassen. Beide handeln diesbezüglich im Verbund, das heißt Bewohner aus der Stadt Passau dürfen schon auch zu Freizeitzwecken in den Landkreis und umgekehrt. Als Grund für die Verlängerung der Ausflüglerregelung wurden die nach wie vor hohen Inzidenzzahlen genannt.

Inzidenz-Zahlen nach wie vor hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Passau war Anfang der Woche erstmals seit Monaten leicht unter die 200er-Marke gesunken. In der Stadt Passau liegt sie am heutigen Dienstag laut RKI bei 212,1. Sicherheit müsse absoluten Vorrang haben, deshalb nutze man die Möglichkeit die bestehenden Regelungen zu verlängern, hieß es. Der Sprecher des Landratsamtes betonte jedoch: Wichtige Fahrten wie zum Arzt, zum Einkaufen oder für Besuche seien von der Regelung ausgenommen. Es gehe um vermeidbare Freizeitaktivitäten, wie Sport und sonstige Bewegungen an der frischen Luft.

Nachbarlandkreise haben bereits gelockert

Auch andere Landkreise in Niederbayern hatten dieses Einreiseverbot für Tagesausflügler verhängt, wie etwa Freyung-Grafenau, Deggendorf und der Landkreis Regen, jedoch haben sie das Verbot vor einer Woche wieder abgesetzt. Auch der Landkreis Regen, der immer noch deutlich über der 200er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt.

Unabhängig davon war die sogenannte 15-Kilometer-Regelung vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vergangene Woche bayernweit gekippt worden. Das heißt, die "Einheimischen" können sehr wohl Ausflüge über diesen Radius hinaus unternehmen, wie alle Bürger in Bayern.