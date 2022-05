Als Dürer-Kopien noch keine Fälschungen waren

Das Aquarell des Feldhasens ist eines der bekanntesten Werke von Albrecht Dürer (1471-1528). Das Nürnberger Kunstgenie hat es im Jahr 1502 gemalt. Es liegt sicher verwahrt im Tresor der Albertina in Wien und wird nur ganz selten gezeigt. Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ist derzeit auch ein Feldhasen-Bild zu sehen. Es schaut ähnlich aus wie das von Dürer. Signiert ist es mit Dürers Monogramm und der Jahreszahl 1528. Eine Fälschung? Oder ein eigenständiges Kunstwerk?

Bisher nur sechs Zeilen in Wikipedia

Dieser Frage geht die neue Sonderausstellung "Hans Hoffmann. Ein europäischer Künstler der Renaissance" im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg nach. Hans Hoffmann hat den falschen Hasen gemalt. Er ist bekannt dafür, dass er viele Dürer-Werke kopiert hat. Doch sonst weiß man wenig über ihn. Der Eintrag über den Nürnberger Künstler Hans Hoffmann im Online-Lexikon Wikipedia ist nur magere sechs Zeilen lang, sagt Daniel Hess, der Direktor des Germanischen Nationalmuseums. Nicht einmal Hoffmanns genaues Geburtsdatum ist bekannt. Er soll rund um das Jahr 1545 in Nürnberg zur Welt gekommen und 1591 oder 1592 in Prag gestorben sein.

Opulente Schau mit 150 Werken

Das Germanischen Nationalmuseum beleuchtet ab 12. Mai 2022 das Werk Hoffmanns. Die Ausstellung zeigt, dass er mehr konnte, als Dürer-Bilder zu kopieren. Er orientierte sich zwar an den Werken des Malergenies. Aber er entwickelte sie weiter und variierte die Themen, sagt Kuratorin Yasmin Doosry im Vorfeld der Ausstellungseröffnung. "Hoffmann ist ein vielschichtiger und eigenständiger Künstler gewesen", sagt sie. Die Macher der Ausstellung verdeutlichen das mit rund 150 Gemälden, Zeichnungen und Objekten.

Moderne Technik zeigt Qualität der Kopien

Zu sehen sind Hoffmanns Kopien des Feldhasen und weiterer Tierstudien von Dürer – etwa der Löwe von 1521. In der Ausstellung hängen Originale und Kopien nebeneinander. Auf Bildschirmen werden einige Werke virtuell übereinandergelegt, um zu zeigen, wie gut Original und Kopie zusammenpassen.

Aber es geht auch um Hoffmanns eigenes künstlerisches Schaffen, das Porträtbilder Nürnberger Bürger sowie Tier- und Pflanzenstudien belegen. Beeindruckend sind seine Bilder von Fröschen, Eidechsen und Insekten, bei denen er sich um eine möglichst täuschend echte Wiedergabe der Natur bemühte.

Hohe Nachfrage nach guten Kopien

Trotzdem: Immer wieder geht es um die abgemalten Dürer-Bilder. Kopien von Werken berühmter Künstler hätten in der Zeit um das Jahr 1600 nicht als Fälschung gegolten, sagt die Kuratorin. Die Nachfrage nach Dürer-Bildern sei damals sehr groß gewesen. Sammler, die sich keinen echten Dürer leisten konnten, hängten sich ganz selbstverständlich eine möglichst exakte Kopie an die die Wand. Die Vorbilder für seine Kopien fand Hoffmann übrigens in den Kunstsammlungen Nürnberger Patrizier.

Viel Kreativität bei der Vermarktung

Und weil die Sammler damals einen "echten" Dürer wollten, signierte Hoffmann viele der Kopien mit dem berühmten Dürer-Monogramm AD, allerdings mit einer erfundenen Jahreszahl. Beim Feldhasen zum Beispiel mit 1528, dem Todesjahr Dürers. Seine eigenen Werke signierte Hoffmann mit HH. Die Ausstellung ist nicht nur eine Bilderschau. Sie werde dem Anspruch des Germanischen gerecht, ein "Forschungs-Museum" zu sein, sagt dessen Chef Daniel Hess. Er ist sich übrigens sicher, dass der Wikipedia-Eintrag zu Hoffmann nach der Ausstellung sehr viel umfassender sein wird als die derzeit sechs Zeilen.

Die Sonderausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, in der auch viele internationale Leihgaben gezeigt werden, ist vom 12. Mai bis zum 21. August 2022 zu sehen.