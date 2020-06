28.06.2020, 10:51 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Als die Coburger Bayern wurden

Vor 100 Jahren stimmten die Coburger für einen Eintritt in den Freistaat Bayern. Dabei verhandelten sie äußerst geschickt. Das zeigt sich noch heute in der Stadt, zum Beispiel in einer beeindruckenden Kunstsammlung.