Alpinmuseum Kempten schließt – Exponate bleiben

Das Alpinmuseum in Kempten schließt. Die Stadt muss sparen. Wenn es die Finanzen zulassen, soll in den Räumen des Alpin-Museums ein Allgäu-Museum entstehen. Doch jetzt muss erst einmal jedes einzelne Ausstellungsstück begutachtet, verpackt und eingelagert werden. Das ist eine Menge Arbeit.

Ganz behutsam streicht Restauratorin Monika Lingg mit dem weichen Pinsel über die kleine Plexiglasscheibe. Auf ihr befestigt: ein Geweih-Bruchstück aus der Eiszeit.

"Man sieht ja, diese Risse, diese Ausbrüche – also wie fragil das alles ist und diese Plexisockel, die sind jetzt sehr staub- und kratzempfindlich, deswegen müssen wir dann immer gucken, dass wir sie entfernen, bevor wir das einpacken.“ Monika Lingg, Restauratorin

Noch ein letzter prüfender Blick durch eine große Lupe, dann verschwindet das Geweih-Stück ganz vorsichtig in einem maßgefertigten, säurefreien Karton.

Umzugsvorbereitungen seit zwei Jahren

Seit rund zwei Jahren ist die Restauratorin im Alpin-Museum jetzt damit beschäftigt, alles für den großen Umzug vorzubereiten. Denn Ende des Jahres ist Schluss, das Alpin-Museum schließt. Kempten baut gerade ein großes Museumsdepot, doch bis das fertig ist, soll hier im Alpin-Museum eine Art Zwischenlager entstehen – aus gutem Grund, wie Leiterin Dr. Christine Müller-Horn erklärt.

„Weil wir natürlich ein stabiles Klima haben, wir haben eine funktionierende Brandmeldeanlage, eine funktionierende Alarmanlage und das heißt, die ganzen Voraussetzungen für ein funktionierendes Zwischenlager für Museumsobjekte sind in diesem Haus erfüllt.“ Dr. Christine Müller-Horn, Museumsleitung

Jetzt muss hier also Platz geschaffen werden. Wie viele Kartons es braucht, wissen sie noch nicht. Gut 40.000 haben sie eingangs mal geschätzt, doch das wird kaum reichen.

Umzug ist Herkulesaufgabe

Jedes Ausstellungsstück muss vermessen, fotografiert, gereinigt werden – dann sammelt und notiert Monika Lingg alle Daten, die sie über das Objekt in Erfahrung bringen kann. Ein Blick auf die alten Inventarlisten hilft da oft wenig.

"Mein Lieblingsbeispiel ist die Bezeichnung mit "fliegender Pute" statt "fliegender Putte" oder man findet einfach nur Bezeichnungen wie "ein Bild", aber dann wissen wir weder, handelt es sich um eine Fotografie, um ein Gemälde, ist es gerahmt, wie groß ist es überhaupt, also da tappt man ja dann völlig im Dunkeln.“ Monika Lingg, Restauratorin

Hat Lingg die notwendigen Infos zusammen, geht’s ans Verpacken. Was nicht zum Deutschen Alpenverein oder nach München ins Nationalmuseum gehört, muss für die Lagerung hier vorbereitet werden. So auch das lebensgroße Modell einer Gämse. Ihr zieht Monika Lingg erst einmal eine Schutzplane über, dann wird sie in eine maßgefertigte Holzkiste gehievt.

Einlagerung in säurefreie, luftdichte Kartons