Alpines Ziel für Feinschmecker: Enzianhütte bei Oberstdorf

Die private Unterkunft in 1800 Metern Höhe bietet Sauna, Whirlpool, echte Feinschmecker-Küche und selbstgebrautes Bier. Etwa dreieinhalb Stunden dauert der Aufstieg vom Parkplatz der Fellhornbahn, man kann aber auch den Weg von Birgsau durch das Stillachtal hinauf zur Enzianhütte wählen.

Entlang von Stillach und Rappenalpbach

Der Weg nach oben ist mitunter steil und rutschig, aber das Wetter an diesem sonnigen Herbsttag sorgt für Hochstimmung. Der Nebel hat sich aufgelöst und die warme Herbstsonne strahlt vom blauen Himmel. Zu dritt wandern wir zuerst an der Stillach entlang und queren später mehrfach den Zulauf zum Rappenalpbach. Teilweise sucht sich das Wasser den gleichen Weg wie die Wanderer, gutes Schuhwerk ist also hier unbedingt zu empfehlen. Die gut 800 Höhenmeter sind schweißtreibend, aber das, was uns erwartet, lässt die Mühen schnell vergessen. Küchenchef Daniel Schwegler steht schon am Herd und rührt in der Fischsuppe vom eigenen Saibling.

Haube-Menü und Matratzenlager

Gut gestärkt geht es am nächsten Morgen entweder zurück ins Tal oder weiter zur Rappenseehütte oder zum Waltenberger Haus. Die Enzianhütte eignet sich auch gut als Start- oder Endpunkt einer Tageswanderung oder Mehrtagestour. Es gibt 32 Betten und 90 Matratzenlagerplätze und zur Energieversorgung eine Solaranlage auf dem Dach. Die Hütte hat noch bis einschließlich 12. Oktober geöffnet.