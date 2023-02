Schuldig im Schnee – Haftung auf Skitour und bei Lawinen

Wer sich im freien alpinen Gelände bewegt - abseits gesicherter Pisten - der geht ein Risiko ein. Nicht umsonst heißt der Grundsatz "auf eigene Gefahr". Wie im Alltag kommt auch am Berg der Eigenverantwortung eine große Bedeutung zu. Im Alpenraum gibt es keine Haftungsregeln für das Skifahren im freien Gelände, solange man keine anderen Wintersportler gefährdet.

Erst einmal gilt: Sich selbst darf man sehr wohl ohne strafrechtliche Konsequenzen gefährden. Auch wer versehentlich eine Lawine auslöst, die nichts und niemanden gefährdet, begeht in Österreich oder Deutschland keinen strafrechtlich relevanten Verstoß.

Anders sieht es aus, wenn man durch das eigene Verhalten andere konkret gefährdet. Für Professor Klaus Schwaighofer vom Institut für Strafrecht an der Universität Innsbruck liegt eine Gefährdung vor, wenn jemand zum Beispiel beinahe von einer Lawine mitgerissen wird. Voraussetzung allerdings ist, dass es sich um ein grob fahrlässiges Verhalten handelt.

Gesperrte Bereiche zu befahren, kann juristisch fahrlässig sein

Juristen unterscheiden zwei Arten von schuldhaftem Fehlverhalten: Fahrlässigkeit und Vorsatz. Vorsatz würde bedeuten, dass jemand absichtlich andere Personen am Berg gefährdet – unter Bergsportlerinnen und Bergsportlern hoffentlich ausgeschlossen. Fahrlässigkeit kann dann zum Beispiel vorliegen, wenn jemand die gesicherte Piste verlässt und ausdrücklich gesperrtes Gelände befährt.

"Wenn du sehenden Augen die Verbotsschilder überfährst und das eintritt, wovor gewarnt wird, dann wird es juristisch schon eng." Anwalt Stefan Beulke

Im schlimmsten Fall kann hier fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung vorliegen. Wenn zum Beispiel Menschen auf gesicherten Pisten von einer Lawine verschüttet werden und sterben.

Bei klassischen Skitouren sieht es anders aus, sagt Anwalt Stefan Beulke aus München. Hier gäbe es keine Regelungen, kein rechts vor links, keine Sicherung. Hier muss sich alles finden in einem Zusammenspiel aus Eigenverantwortung, Achtsamkeit und Gefahrenabschätzung. Generell empfiehlt Jurist Beulke, der auch Bergführer ist, lieber nicht davon auszugehen, dass andere Tourengeher die Lawinenlage richtig einschätzen können. Gerade jetzt, wo das Skitourengehen so im Trend liegt und immer mehr Menschen unterwegs sind. Denn: Eine Eingangsprüfung fürs Tourengehen, vergleichbar mit dem Führerschein, gibt es nicht. Wer im Gelände in eine Gefahrensituation gerät, hat drei Möglichkeiten. Umkehren, einen anderen Weg nehmen oder das Risiko akzeptieren.

Einen "Lawinenparagrafen" gibt es nur in Italien

Fast überall im Alpenraum gilt am Berg wie im Alltag dieselbe Rechtstradition. Egal ob in Deutschland, Österreich, Frankreich, Slowenien oder der Schweiz. Das Recht setzt auf Eigenverantwortung und Achtsamkeit.

Ein Land macht jedoch eine Ausnahme: Italien. Dort stellt bereits das Auslösen einer Lawine ohne Fremdgefährdung eine Straftat dar, sagt Skitourengeher und Journalist Thomas Hainz aus Bozen. "Es gibt im italienischen Strafgesetzbuch einen eigenen Paragraphen, der sich mit dem Auslösen einer Lawine beschäftigt", erklärt der Südtiroler. Demnach sei es strafbar, wenn sich im Einzugsgebiet der Lawine Gebäude oder Strukturen wie Skipisten befinden, aber auch schon dann, wenn sich hier lediglich "touristisch interessantes Gelände" befindet. Der Interpretationsspielraum dafür ist dementsprechend groß.

Trotzdem müssen nicht alle Angst vor Strafverfolgung haben, die in Südtirol, Venetien oder der Lombardei auf Skitour gehen. Professor Klaus Schwaighofer aus Innsbruck weiß: Theorie ist das eine, doch in der Praxis wird nicht aus jeder Lawine gleich ein Strafverfahren. Auch für die Sicherheitsausrüstung gibt es in Italien Vorschriften für Skitouren. Wer die Lawinenschaufel oder das Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS) vergisst, begeht - anders als im übrigen Alpenraum - eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet werden kann. Ob die Geldbuße je verhängt wurde, weiß der Innsbrucker Rechtswissenschaftler, der selbst gern Skitouren in Südtirol macht, allerdings nicht.

Hilfspflicht gilt im gesamten Alpenraum

Auf Skipisten gilt in Italien außerdem seit 2022 eine Haftversicherungspflicht. Wer trotz fehlendem Versicherungsschutz unterwegs ist, muss sowohl mit Bußgeldern in Höhe von 100 bis 150 Euro rechnen, als auch mit einem möglichen Entzug des Skipasses.

Was aber länderübergreifend überall gleichermaßen gilt: Wird jemand durch eine Lawine verschüttet oder erleidet einen anderen Unfall am Berg, muss man helfen:

"Das kann durchaus eine unterlassene Hilfeleistung sein, wenn man das nicht tut. Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten in einer Notsituation Hilfe leisten. Man kann nicht sagen, diese verschütteten Tourengeher gehen mich nichts an, die gehören nicht zu meiner Gruppe." Stefan Beulke, Rechtsanwalt und Staatl. gepr. Berg- und Skiführer

Unterlassene Hilfeleistung ist definitiv ein Straftatbestand – und das nicht nur am Berg. Das gilt übrigens auch nicht nur für Tourenskifahrer, sondern auch für Wanderer oder Schneeschuhgeher, die vorbeikommen. Jeder ist im Rahmen seiner Möglichkeiten verpflichtet zu helfen.