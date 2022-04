Alpine Höchstleistungen bei der Patrouille des Glaciers

Beim nächtlichen Start in Zermatt geht es im Licht der Stirnlampen zunächst zu Fuß durch den Schweizer Traditionsort, bis der Aufstieg mit Skiern und Fellen beginnt. Die Strecke führt durch hochalpines, vergletschertes Gelände, direkt unter dem Matterhorn vorbei, über mehrere Gipfel und durch mehrere Täler, bis nach Verbier.

Sportliche Höchstleistung: 57,5 Kilometer, 4.386 Höhenmeter

Es gibt Zeitlimits, man darf insgesamt maximal 18 Stunden brauchen, der Rekord liegt bei fünfeinhalb Stunden. An manchen Passagen müssen sich die teilnehmenden Teams, die so genannten Patrouillen, anseilen. Insgesamt bewältigen die Skibergsteigerinnen und Skibergsteiger eine Strecke von 57,5 Kilometer mit mehr als 4.300 Höhenmetern.

Einer der etwa 4.500 Teilnehmer der diesjährigen Patrouille des Glaciers, kurz PdG, ist Sebastian Nachbar aus der BR-Redaktion Bayern und Berge. Er ist zusammen mit zwei Kameraden von der Bergwacht Ruhpolding unterwegs.

Man kann sich das so vorstellen wie zwei richtig lange Tagesetappen auf Skitour. Die Profis starten nachts um drei, laufen durch die Nacht über die Tete Blanche, das ist der höchste Punkt auf über 3.600 Meter, hinab ins nächste Tal, und dann wird es langsam hell und ich hoffe, dass man dann, wenn die Sonne aufgeht, auch die zweite Etappe gut bewältigt. Sebastian Nachbar

Bereits vor zwei Jahren hatte er monatelang für das legendäre Skitourenrennen trainiert, als es dann wegen der Pandemie abgesagt wurde. Die PdG 2022 findet von 24. April bis zum 1. Mai 2022 statt.

Ein Rennen mit Militärgeschichte

Der Ursprung des Rennens geht auf die Mobilmachung der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg zurück. Soldaten sollten auf der anspruchsvollen Route ihre Ausdauer und Tauglichkeit für das Hochgebirge beweisen. Somit gilt der April 1943 als Geburtsstunde der "Patrouille des Glaciers". Bei der dritten Ausgabe im Frühjahr 1949 verschwand eine Militärpatrouille in einer Gletscherspalte auf dem Mont-Miné-Gletscher und wurde erst acht Tage später gefunden. Die anfängliche Begeisterung war verflogen, nach dem tragischen Unfall wurde die Veranstaltung verboten. Erst Mitte der 1980er Jahre nahm man das Rennen wieder auf. Seither dürfen nicht nur militärische Patrouillen teilnehmen, sondern auch zivile Skibergsteiger, Profis und Breitensportler, Männer und Frauen.

Anspruchsvolle Etappen in der Traumkulisse der Walliser Berge

Die Route erfordert hochalpine Erfahrung, skitechnisches Können, eine gute Höhenanpassung sowie eine herausragende Ausdauer. Teilnehmer Sebastian Nachbar legte seine Grundlagenausdauer im Sommer mit Radfahren und Laufen. Er sagt: "Man braucht Spaß am Skitourengehen und dann auch die Motivation, sich quälen zu können."

Dreier-Teams: Der besondere Esprit der PdG

Die Schweizer Armee als Veranstalter des Rennes kontrolliert die Ausrüstung der Teams und sorgt mit so genannten Checkpoints für die Sicherheit entlang der Route. Das Reglement der Patrouille des Glaciers betont den so genannten "esprit de cordée", "der sich sowohl gegenüber den Kameraden der eigenen Patrouille aber auch gegenüber anderen Teilnehmenden in Form von Freundschaft, Solidarität, Vorsicht, Erkennen der eigenen Grenzen sowie Respekt gegenüber dem Gebirge und der Natur auszeichnet."

Dass man sich der sportlichen Herausforderung im Dreier-Team stellt, ist auch für Sebastian Nachbar ein besonderer Reiz, denn:

Es geht ja auch darum, dass man sich gegenseitig stützt, wenn einer einmal einen Durchhänger hat. Man kann jemandem das Gepäck abnehmen oder bei den Tragepassagen die Skier, oder sich mit Getränken unterstützen. Aber das Wichtigste ist, dass man sich gut versteht und in Grenzsituationen aufeinander verlassen kann." Sebastian Nachbar

Skibergsteigen beliebt in den Westalpen und in Italien

Rennen im Skibergsteigen gibt es viele; vor allem in den Westalpen und in Italien hat dieser Sport große Tradition. Es gibt Weltcuprennen und viele weitere Veranstaltungen, bei denen Profis und Breitensportler häufig gemeinsam starten. Ein weiteres legendäres Rennen ist die "Trofeo Mezzalama" im italienischen Aostatal. In Deutschland finden Rennen im Skibergsteigen weniger Beachtung, lediglich der "Jennerstier" in Schönau am Königssee ist international bekannt.

Wie es Sebastian Nachbar und seinem Team bei der diesjährigen Patrouille des Glaciers ergangen ist, erzählt er am Samstag, 7. Mai 2022, im Bayern 2 Rucksackradio.