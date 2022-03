Alpenländer setzen künftig auf gemeinsames Wolfs-Monitoring

Ein staatenübergreifendes Wolfs-Monitoring und damit ein besseres Wolfs-Management ist das Ziel eines Abkommens der Landesregierungen von Bayern, Tirol, Südtirol, Vorarlberg, Salzburg und Trentino.

Für Bayern nahmen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) an einem Treffen der "Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer" (ARGE ALP) in Innsbruck teil.

Sinnvoller Wolfspopulationen gemeinsam zu betrachten

Kernanliegen des Abkommens ist "die großräumige Beschreibung der alpinen Wolfspopulation und damit des Erhaltungszustands in dieser Region", heißt es. Die wachsende Wolfspopulation im Alpenraum macht Politikern und Landwirten Sorgen. Es mache keinen Sinn, die Wolfspopulationen in den jeweiligen Ländern einzeln zu betrachten, weil sich der Wolf nicht an Grenzen halte. Deshalb brauche es eine Gesamtbetrachtung im ganzen Alpenraum.

Die bayerische Landwirtschaftsministerin mahnte: Es gehe um viel, denn "in einigen Bereichen steht die von der Gesellschaft gewünschte Weidetierhaltung, die Artenvielfalt und letztlich die Existenz der Bauernfamilien auf dem Spiel".

Bayerns Umweltminister betonte: "Wir wollen die Weidetierhaltung auch in Zukunft erhalten. Es ist dazu erforderlich und richtig, gemeinsam und länderübergreifend Lösungen zu erarbeiten. Bayern wird sich auch weiterhin für einen pragmatischen Umgang mit dem Wolf einsetzen. Dabei steht die Sicherheit der Menschen immer an erster Stelle."

Abkommen soll im Oktober final beschlossen werden

Auch die Entnahme, also der Abschuss von Wölfen ist Bestandteil des künftigen grenzübergreifenden Wolfsmanagements. Das Abkommen sieht vor allem vor, die Untersuchungsmethoden und Markersysteme zu harmonisieren, um grenzüberschreitend wandernde Wölfe besser identifizieren und ihre Wege nachvollziehen zu können.

Zudem wurde vereinbart, dass die Länder ihre ermittelten Wolfsdaten austauschen und abgleichen. Bisher sind aufgrund unterschiedlicher Untersuchungsmethoden viele Daten nicht miteinander vergleichbar. Final beschlossen werden soll das Abkommen bei einer Konferenz der Regierungschefs der Länder am 21. Oktober 2022.