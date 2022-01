Alpen ohne Auto: Mit Bahn und Bus ins Skigebiet

München Hauptbahnhof 7 Uhr 45. Die Bayerische Regiobahn, BRB, fährt pünktlich auf Gleis 55 ein. Am Bahnsteig warten Ausflügler, manche mit Skiern, manche mit Snowboards, einer trägt einen großen alten Holzschlitten auf dem Rücken. Ab 6 Uhr bringt die BRB Wintersportler in Halbstundentakt in die Berge.

Jeder Zug besteht aus vier Wagen. Die trennen sich später in Holzkirchen und fahren zu unterschiedlichen Zielen im Oberland. Es geht nach Lenggries, an den Tegern- und Schliersee und nach Bayrischzell. Damit sind nicht nur beliebte Ausflugsziele abgedeckt, sondern auch viele Sportarten, vom Schlittschuhlaufen bis zur alpinen Skitour. Der 8-Uhr-Zug Richtung Schliersee ist halb voll. Es sind viele junge Leute.

Viele Komfort im Zug zum Skigebiet

Kurz vor Miesbach stehen die Autos auf der Bundesstraße neben der Zugstrecke im Stau, die Bahn rauscht daran vorbei. Die Atmosphäre im Abteil ist entspannt, jeder hat einen Sitzplatz, und sehr komfortabel: Es gibt eine Toilette an Bord.

Nach 55 Minuten kommt die Bahn am Schliersee an. Wer hinauf zum Spitzingsee will, steigt hier in den Bus um. Der steht schon am Bahnhof bereit und wartet auf die Skifahrer, Bergwanderer, Tourengeher. 23 Euro kostet das Tagesticket für Zug und Bus. Die Kombikarte mit Skipass am Spitzingsee oder auch am Sudelfeld gibt es für 55 Euro pro Person. Die Anreise mit Bahn und Bus müssten viel mehr Freizeit- und Tagestouristen nützen, sagen die Gemeinden vor Ort, Anwohner und auch Umweltschützer.

Fahrgastzahlen rückläufig

Vor der Pandemie war das Angebot der Bayerischen Regiobahn schon ganz gut ausgelastet. Seit Corona allerdings sind die Fahrgastzahlen deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zu 2019 haben sich die Ticketverkäufe praktisch halbiert, sagt die Bayerische Regiobahn. Trotzdem hat die BRB wie geplant vor einem Jahr das Angebot ausgeweitet. Immerhin bietet die Bahn jetzt 37.000 Sitzplätze pro Tag an. Und die sind an den klassischen Ausflugstagen noch lange nicht ausgebucht.

90 Minuten vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Skilift

Zurück zur Testfahrt: 20 Minuten dauert die Busfahrt vom Bahnhof Schliersee hinauf zum Spitzingsattel und zum Skilift am Stümpfling. Knapp 90 Minuten hat das vom Hauptbahnhof München gedauert. Der Einstieg in den Sessellift ist gerade noch 100 Meter entfernt. Gleich daneben, an der Einfahrt zum Parkplatz, steht ein großes Preisschild. 15 Euro Parkgebühr, nur wer einen Skipass kauft, bekommt 10 Euro davon erstattet.

Am Abend geht es auch mit Bus und Bahn wieder zurück, am Bahnhof Schliersee steht der Zug schon bereit. Es ist ruhig im Abteil, vielen Fahrgästen steckt ein Tag Wintersport in den Knochen, und einige nützen die Zugfahrt für ein erholsames Schläfchen. Wieder läuft alles pünktlich. Nach knapp 90 Minuten erreichen die Ausflügler den Hauptbahnhof in München. An einem klassischen Ausflugstag schafft man das mit Auto auch nicht viel schneller.