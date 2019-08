20-jährige, die eine Landwirtschaft übernehmen wollen, gibt es nur selten in Bayern. Im unterfränkischen Ginolfs in der Rhön haben es zwei Brüder gewagt und den Betrieb des Opas übernommen. In den nächsten fünf Jahren wollen sie es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben. Eine ihrer Geschäftsideen: Wanderungen mit Alpakas anbieten. Doch das ist längst nicht alles.