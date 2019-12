Alpakas helfen Forensik-Patienten

Seit ein paar Wochen helfen elf flauschige Alpakas verurteilten Straftätern, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und ihnen wieder eine Lebensaufgabe zu geben. Bei der tiergestützten Therapie am Bezirksklinikum Mainkofen (Lkr. Deggendorf) kommen Forensik-Patienten täglich zu den Tieren und kümmern sich um die Alpakas am Gutshof in Mainkofen. Sie misten aus, füttern die Tiere und gehen mit ihnen spazieren.

Ein Stück Normalität

Die Patienten sind verurteilte Straftäter, die wegen ihrer psychischen Erkrankung nicht im Gefängnis, sondern in der Forensik sind. Eigentlich werden sie von der Öffentlichkeit abgeschirmt - in Mainkofen aber dürfen einige Forensik-Patienten zu den Alpakas auf das Gelände. Wie Herr G., ein 43-jährige Patient. Warum er seit über einem Jahr in Mainkofen ist, will er nicht sagen. Die Therapie hilft ihm aber, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen:

"Es ist ruhig, eine Abwechslung zum Stationsalltag. Man kann seinen Gedanken freien Lauf lassen, man denkt an was anderes, man ist unter Tieren. Man ist ein Teil von den Tieren. Man denkt anders nach über seine Sachen, was man angestellt hat und es gibt dem Leben einen anderen Sinn. Ich habe früher mit Stress Probleme gehabt und jetzt ist die Stressbewältigung anders geworden in meinen Augen. Man muss gegenüber den Tieren ein anderes Verhalten an den Tag legen, als es früher war." Herr G., Patient in Mainkofen