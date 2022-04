Alpaka-Wanderung für geflüchtete ukrainische Kinder in Brünnau

Am Mittwochnachmittag wurde im Prichsenstadter Ortsteil Brünnau eine Alpaka-Wanderung für geflüchtete Familien aus der Ukraine organsiert. Die ukrainischen Familien sind aktuell in Wiesentheidt und Umgebung untergebracht. Der Kontakt wurde durch die Beziehungen des Schullandheims Wiesentheidt zu ihrer Partnerschule in der Ukraine hergestellt.

Abenteuernachmittag auf der "Alpaka Ranch"

Die Familien wurden mit dem Bus aus Wiesentheidt nach Brünnau gebracht und dort an der Kirche mit den Alpakas abgeholt. Von dort aus ging es zur "Alpaka Ranch", wo gegrillt, gespielt und gesungen wurde. Eine weitere Besonderheit stellte das Pflanzen eines Baumes dar, welcher in Zukunft den Kindern als Anlaufstelle und Erinnerungsstück in Deutschland dienen soll, so die Organisatoren. Für die ukrainischen Kinder war der Ausflug eine gelungene Abwechslung, so der Tenor der Eltern.