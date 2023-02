Alois Glück bekommt die Bayerische Naturschutzmedaille

Alois Glück, der ehemalige Landtagspräsident und Landtagsabgeordneter der CSU, wird am Abend mit der Bayerischen Naturschutzmedaille geehrt. Der Bund Naturschutz überreicht die Auszeichnung für "die zahlreichen Verdienste Glücks im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes", wie es in der Einladung heißt.

Alois Glück zähle zu den Pionieren der Umweltpolitik in Deutschland. Er habe in den 1970er und 1980er Jahren stark die Umweltpolitik der Bayerischen Staatsregierung beeinflusst, die Umsetzung des Alpenplanes unterstützt und sei Initiator des Bergwald-Beschlusses gewesen, so der Bund Naturschutz vor der Preisverleihung heute Abend in Traunstein.

Glück: "Da gehören Konflikte dazu"

Der frühere Landtagspräsident Glück zeigt sich im BR24-Interview erfreut über die Auszeichnung, aber auch überrascht, da er auch die ein oder andere Kontroverse mit dem Bund Naturschutz ausgetragen habe. Als Beispiele nennt Alois Glück die Konflikte um die Kernenergie oder den Streit um die Naturschutzgebiete Geigelstein und Kendlmühlfilzn sowie um sogenannte Skischaukeln, wie etwa am Riedberger Horn. Außerdem vermittelte Glück zwischen den verschiedenen Interessen am Runden Tisch zum Thema Artenvielfalt rund um das Volksbegehren Artenschutz "Rettet die Bienen". Kontroversen seien ein Merkmal der Demokratie und innovativer Umweltschutz könne sich nur Ländern mit Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit entwickeln, so Alois Glück: "Da gehören Konflikte dazu", so der 83-jährige, der aber auch Selbstkritik übt.

Politiker mahnt zu mehr Klimaschutz

Hinsichtlich des Klimawandels habe seine Generation gegenüber den Nachkommen versagt. Heute heiße die Devise "klimaverträglich werden", darin liege der Fortschritt. Das ist eine neue Etappe, findet Alois Glück, der seit 50 Jahren Mitglied des Bund Naturschutz ist. Die Bayerische Naturschutzmedaille wird ihm um 18 Uhr in Traunstein übergeben.