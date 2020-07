Aloha an der Pegnitz: Spatenstich für Surferwelle in Nürnberg

Die Bauarbeiten für die Surferwelle in Nürnberg können bald beginnen. Wenn alles gut läuft, soll die Anlage im Mai 2021 in Betrieb gehen. Beim Spatenstich waren auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) dabei.

Erlebniszentrum für junge Leute

Der Freistaat fördert den Bau der Anlage mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. Das sind knapp die Hälfte der Baukosten. Damit werde für junge Leute ein Erlebniszentrum geschaffen, sagte Söder. München habe bereits eine stehende Welle, vielleicht werden nach Nürnberg noch weitere Städte folgen, meint der Ministerpräsident. Das Projekt mache Nürnberg auch als Studentenstadt attraktiver, weil viele junge Menschen diese Sportart sehr gerne betrieben.

Vorbild ist die Eisbach-Welle

Den Rest der Baukosten von knapp 2,5 Millionen Euro steuern die Stadt Nürnberg, der Verein Dauerwelle und Sponsoren bei. Seit fast zehn Jahren machen sich die Surfbegeisterten, die sich in dem Verein zusammengeschlossen haben, für den Bau einer sogenannten stehenden Welle in Nürnberg stark. Vorbild dafür ist die Eisbach-Welle in München.

60 Meter langer Kanal für Surfer

Um eine derartige Surferwelle auch an der Pegnitz erzeugen zu können, muss in der Nähe der Stadtgrenze zu Fürth ein rund 60 Meter langer Kanal parallel zum Flusslauf gebaut werden. Dort ist im Flussbett ein spezielles Wehr installiert. Wird es angehoben, bildet sich eine stehende Welle. Deren Höhe kann je nach Können der Surfer reguliert werden.

Auch Nichtmitglieder sollen surfen dürfen

Die Nürnberger Dauerwelle sei die erste von einem Verein betriebene Fluss-Surfanlage in Deutschland, sagte Vereinsvorstand Thorsten Keck. Doch auch Nichtmitglieder sollen die Sportanlage zu bestimmten Zeiten nutzen können. Da das Projekt in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut wird, müssen auch Auflagen wie der Bau einer Fischtreppe erfüllt werden.