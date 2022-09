Almwirtschaft erhalten - Trotz Klimawandel

Wegen des Klimawandels wird es immer früher grün in den Bergen, die Biomasse auf den Alm- und Alpflächen wächst. Damit ist insgesamt mehr Futter für Schafe und Rinder da. Aber Bäuerinnen und Bauern kommen mit der Beweidung momentan nicht hinterher. Deshalb liegen Flächen brach. Sie wachsen zu und gehen als Kulturlandschaft verloren. Laut der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) sind zwischen 2008 und 2021 allein in Oberbayern 1.855 Hektar Almweiden verschwunden. Aber es gibt Möglichkeiten, gegenzusteuern.

Almen und Alpen retten

Auf ausgewählten Projektalmen hat die LfL untersucht, was zu tun ist, um die Weiden in den Alpen langfristig zu erhalten: Erstens müssten die Tiere drei bis vier Wochen früher aufgetrieben werden, damit sie auch früher mit dem Grasen beginnen. Zweitens bräuchte es insgesamt wieder mehr Tiere auf den Almen. Und drittens sollten die Weiden so aufgeteilt werden, dass Schafe und Rinder nach und nach einzelne Koppeln abgrasen. Andernfalls suchen sie immer dieselben Lieblingsplätze auf und die anderen Flächen wachsen zu. Wenn sich Almwirtinnen und Almwirte nach diesen Empfehlungen richten, steht ihren Tieren der LfL zufolge insgesamt 50 Prozent mehr Futter zur Verfügung. Und zwar ohne Dünger, allein mit den sich ändernden Klimabedingungen.

Futterpotential nutzen

Siegfried Steinberger, Experte für Alm- und Weidewirtschaft an der LfL, sieht hierin Chancen für die Zukunft. Auf oberbayerischen Almen sei ein ungenutztes Futterpotential für etwa 8.000 Jungrinder vorhanden. Wenn mehr Tiere den Sommer auf Bergalmen anstatt im Stall verbringen, könne das die Futter- und Düngersituation in vielen Betrieben entspannen, so Steinberger. Er plädiert dafür, diese Vorteile in der Ausbildung von Landwirtinnen und Landwirten stärker zu vermitteln. So ließe sich das Potential der Almweiden effektiv nutzen und die für die Alpen typische Kulturlandschaft bliebe erhalten.

