Almoshofer Kärwa-Burschen tragen Kirchweih zu Grabe

Beim traditionellen Kirchweih-Umzug fuhr auch eine schwarze Kutsche mit. Auf ihr lag eine Puppe mit klassisch geschmücktem Kirchweih-Hut auf dem Kopf. Dahinter lief ein schwarz gekleideter Totengräber. „Wir beerdigen hier unsere Kultur, unser Brauchtum, unsere Traditionen“, rief dieser dem Publikum am Straßenrand zu.

Ehrenamtliche können Sicherheitsauflagen nicht erfüllen

Hintergrund des Konflikts mit der städtischen Verwaltung ist die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Diese legt fest, dass die Aufbauten auf den Festwagen vom TÜV abgenommen werden müssen. Bisher wurde das eher lax gehandhabt. Seit diesem Jahr pocht die Stadt Nürnberg jedoch auf TÜV-Gutachten. Außerdem ist es in der Genehmigung für die Festzüge nun vorgeschrieben, dass jeweils vier Ordner in Warnwesten neben jedem Gespann für Sicherheit sorgen müssen. Mit Ehrenamtlichen ist das kaum zu stemmen. In Almoshof mussten die Kärwa-Burschen einen Sicherheitsdienst beauftragen.

Angriff auf Brauchtum

Die Kirchweihburschen sehen darin einen Angriff auf ihr Brauchtum. Die Gutachten seien zu teuer und sie könnten die Sicherheitsauflagen als Ehrenamtliche nicht erfüllen. Daraufhin hatte ihnen die Stadt Nürnberg finanzielle Hilfen versprochen. In Almoshof halten die Kirchweihburschen „trotz der zusätzlichen Belastungen und Widrigkeiten“ an ihrer Tradition fest, wie sie jetzt mitteilten. Sie bedankten sich in ihrer Mitteilung für die überdurchschnittliche Unterstützung aus dem Dorf und das hohe, zusätzliche ehrenamtliche Engagement aller Aktiven.