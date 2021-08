Almbachklamm: Bub mit Hubschrauber aus Gebirgsbach gerettet

Ein neun Jahre alter Junge ist im Berchtesgadener Land in einen reißenden Gebirgsbach gefallen und musste mit dem Hubschrauber gerettet werden. Der Bub aus Nordrhein-Westfalen war gegen 14 Uhr bei Marktschellenberg in der Almbachklamm auf einem Holzbalken ausgerutscht und in den Hochwasser führenden Bach gestürzt. Dabei wurde er zunächst abgetrieben, konnte sich jedoch nach einiger Zeit mit letzter Kraft auf einen Felsvorsprung retten.

Canyon-Retter holt den Jungen aus der Klamm

Zur Rettung des Jungen wurden Bergwacht, Wasserwacht sowie der Rettungshubschrauber "Christoph 14" aus Traunstein alarmiert. Der Helikopter nahm einen spezialisierten Retter der Canyon-Rettungsgruppe der BRK-Wasserwacht und der Bergwacht Region Chiemgau auf und setzte ihn mittels einer Winde beim Kind in der Klamm ab.

Anschließend nahm der Hubschrauber Retter und Kind mittels Winde wieder auf und flog sie zur Kugelmühle am Fuße der Klamm. Dort wurde der Neunjährige medizinisch versorgt. Mit einer leichten Knieverletzung, aber ansonsten unversehrt wurde er anschließend zur weiteren Abklärung ins Klinikum Traunstein geflogen.

Mutter und Schwester von Krisendienst betreut

Die Mutter des Jungen sowie seine dreijährige Schwester wurden vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut und aus der Klamm geführt. Ebenso eine weitere Erwachsene und ihr zehnjähriger Sohn, die zunächst neben dem treibenden Kind hergelaufen waren und die Rettungsaktion miterlebt hatten.