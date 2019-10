07.10.2019, 18:14 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Artikel mit Video-Inhalten

Almabtrieb am Königssee: Kühe werden per Schiff heimgeholt

Zum Ende des Almsommers sind am Montag am Königssee Kühe auf Schiffen in Richtung Winterquartier gebracht worden. Die mit Glocken und Kränzen bunt geschmückten 15 Tiere wurden bei Regenwetter auf zwei Kähnen übers Wasser gefahren.