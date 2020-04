Alltagshelden an der Supermarktkasse in Nürnberg

Kurz nach acht Uhr in der Normafiliale in der Ossietzkystraße. Görkem Autenrieth und ein Mitarbeiter holen eine neue Palette Klopapier aus dem Lager. Jeden Tag müssen sie für Nachschub sorgen. In der Corona-Krise ist es immer noch eins der meistverkauften Produkte. "Wir sprechen da von der zehnfache Menge, wie vorher. Ich weiß nicht, was die Leute mit dem ganzen Klopapier und den Küchentüchern machen. Es ist schon witzig, die Leute fangen uns oft schon an der Lagertür ab." Ungefähr einen halben Tag wird die Palette reichen, schätzt die 29-Jährige.

Viel mehr Kunden zahlen mit Karte

Die ersten Kundinnen und Kunden schieben bereits ihre Einkaufswagen durch den Supermarkt. Fast jeder Dritte trägt hier inzwischen einen Mundschutz und Einweghandschuhe. Für Görkem Autenrieth ein ungewohntes Bild. Für das Personal wurden auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen und durchsichtige Schutzwände an den Kassen angebracht. Schon vor Corona war häufiges Hände desinfizieren als Hygienemaßnahme Pflicht. Aber nun habe sie die Taktung erhöht. "Wenn ich nicht alle zehn Minuten meine Hände desinfiziere, fühle ich mich unwohl." Was ihr bei den Kunden auffällt. Die Kartenzahlung sei extrem angestiegen. Auch seien viel weniger Großfamilien in den Läden. Eher einzelne Personen, die den Wocheneinkauf erledigen.

Ohne meine Großeltern geht es nicht

Angst vor einer Ansteckung hat Görkem Autenrieth nicht. Sie gehe auch jetzt gerne arbeiten, sagt die Filialleiterin. Doch sie hätte gerne mehr Zeit für ihren vierjährigen Sohn. In den vergangenen Wochen musste die Supermarktmitarbeiterin viele Überstunden machen. "Das ist als Mama nicht einfach, die Arbeit mit der Familie zuhause zu koordinieren." Ohne ihre Großeltern könne sie den Ausnahmezustand nicht stemmen. Nun hofft sie, dass langsam wieder mehr Normalität zurückkehrt.

Hefe ist das neue Klopapier

Die Filialleiterin muss täglich abschätzen, welche Ware in welcher Menge nachbestellt werden muss. Nach den Hamstereinkäufen zu Beginn der Corona-Pandemie entspannt sich die Lage langsam. "Das Problem mit den leeren Regalen haben wir nicht mehr. Die Lage beruhigt sich langsam. Nur Hefe bekomme ich für meinen Markt nur schwer." Auch Tiefkühlprodukte seien derzeit besonders beliebt. Gebäck, Teigwaren, Gemüse, Obst – allesamt lange haltbar und frisch aus der Gefriertruhe. Viel mehr Lieferungen als vorher kämen derzeit in der Norma-Filiale an.

Durch Corona mehr Respekt

Trotz Dauerstress und Gesundheitsrisiko bewahrt Görkem Autenrieth gute Laune. Sie ist stolz auf ihr Team und versucht das Positive in dieser Ausnahmesituation zu sehen. Als systemrelevant wird der Beruf im Supermarkt neuerdings bezeichnet. Auch viele Kunden bringen ihr und ihrem Team mehr Respekt entgegen. "Es fällt viel öfters ein Danke, die Menschen stehen hinter uns und das ist ein schönes Gefühl", so die Norma-Mitarbeiterin. Die 29-Jährige wünscht sich, dass die gesteigerte Anerkennung auch nach der Corona-Krise anhält.