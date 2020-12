Alltag einer Pflegehelferin in Zeiten von Corona

Ulrike Glaser arbeitet seit knapp über einem Jahr als Pflegehelferin im Seniorenzentrum Bürgerspital in Volkach (Landkreis Kitzingen). Vorher war sie jahrelang im Ausland in der Textilbranche tätig. Kurz nachdem Glaser mit der neuen Arbeit in Deutschland anfing, brach die Pandemie aus.

"Es ging alles klein los, mit ein paar Gerüchten", erzählt sie. "Dann kam es immer näher. Es kam ins Land, es kam nach Bayern, es kam nach Franken – und es kam Gott sei Dank nie wirklich bei uns an." Es seien bisher weder die Bewohnerinnen und Bewohner noch die Beschäftigten in dem Bürgerspital in Volkach an Covid-19 erkrankt. "Das ist unser großes Glück hier im Haus. Wir haben anscheinend alle alles richtig gemacht, um das Virus bei uns rauszuhalten. Und ich hoffe, dass es auf diesem Level weitergeht", sagt Glaser.

Arbeiten mit Maske nicht immer angenehm

Die Pflegehelferin erklärt, dass sie den Alltag im Seniorenzentrum vor der Pandemie kaum kenne, sich aber auf die Zeit danach freue. "Vielleicht wird es einfacher", sagt Glaser. Denn im Moment müsse zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vieles beachtet werden.

Dazu gehört unter anderem, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Das sei eine Herausforderung erklärt Glaser: "Wir müssen die Hygieneregeln extrem beachten. Wir arbeiten ständig mit einer Maske. Die erste Stunde geht noch. Aber wenn man zum Beispiel morgens die Bewohner wäscht und fertig macht für den Tag, dann wird es feucht und auch die Maske wird feucht. Das ist sehr unangenehm."

Weihnachten im Seniorenzentrum

Glaser wird auch an Weihnachten im Seniorenzentrum sein. "Ich finde es nett, hier zu arbeiten. Mir persönlich macht es nichts aus, an Feiertagen auf Arbeit zu sein", sagt sie. Sie freue sich sogar darauf. "Ich bin am zweiten Weihnachtstag wieder im Seniorenzentrum. Dann zu erfahren, wie es denn für die Bewohner war, wie viele Geschenke abgegeben wurden, ob sie Karten bekommen haben, das wird bestimmt ein sehr interessanter Tag", sagt die Pflegehelferin.

"Menschenleben ist nicht bezahlbar"

"Wir müssen versuchen, das Beste für die Bewohner zu machen", sagt Glaser. Deshalb gehöre es dazu, sich den Verantwortungen dieser Zeit zu stellen. "Wenn man den Job macht, muss man halt das Ganze mittragen. Das gehört sich so", erklärt sie.

Sogar ihr Privatleben habe Glaser mit der Zeit an die Arbeit angepasst: "Wir versuchen nicht, auf jede Party, die uns angeboten wird, zu gehen. Auch zu Hause schützen wir uns, weil wir wissen, wir kommen am nächsten Tag wieder hierher." Es sei viel zu viel davon abhängig. "Ein Menschenleben ist nicht bezahlbar. Das ist mit nichts zu entschuldigen. Es sind halt nun mal Einschränkungen. Es ist notwendig. Und dann denke ich, dass wir das auch durchziehen sollten", betont die Pflegehelferin.