"Allied Spirit": Nato-Truppen üben den Ernstfall

"Bravo, kommen!" Das Funkgerät knackt, von irgendwo meldet sich ein Soldat. Die Miene von Hauptmann Felix wird ernst, als die Stimme ein zweites Mal aus dem Lautsprecher knarzt: "Bravo, ich habe einen Feuerkampf aus eurer Richtung. Vermutlich Artilleriefeuer, kommen."

Unruhe macht sich breit, Soldaten greifen zum Gewehr. Der Hauptmann verfolgt den Funkspruch konzentriert, er lehnt in einer der Luken seines Schützenpanzers. Von hier aus befehligt er rund 100 Männer und Frauen: Zehn Schützenpanzer samt Besatzung hat er unter seinem Kommando. Nach wenigen Sekunden dann Entwarnung: Die über Funk gemeldeten Artilleriegranaten sind weit hinter der Verteidigungslinie eingeschlagen, die die Kompanie des Hauptmanns bildet. Keine Gefahr. Die Gesichtszüge der Männer auf dem Panzer entspannen sich.

Größtes Manöver der jüngeren Vergangenheit

Was nach einem realen Szenario klingt, war in Wahrheit Teil einer Übung: Hauptmann Felix war einer jener über 6.000 Soldatinnen und Soldaten, die auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz zu einem Manöver zusammengekommen sind. Unter dem Motto "Allied Spirit" übten dort jüngst Einheiten aus mehr als zehn Nato-Ländern unter Führung der 1. Panzerdivision der Bundeswehr. Es war eines der größten Nato-Manöver in der letzten Zeit.

"Neue Dimensionen" für die Bundeswehr

Der Hauptmann spricht deshalb von "neuen Dimensionen" für ihn und seine Einheit, eine Panzergrenadierkompanie der Bundeswehr. Die Übung sei sehr realistisch, sagt Hauptmann Felix. In Wahrheit heißt er anders. Er möchte anonym bleiben:

"Wir kämpfen in einem internationalen Verbund, neben Amerikanern und hinter einem lettischen Bataillon. Das ist wirklich ein Nato-Gefechtsverband der hier gegen einen Feind kämpft."

Strategisch wichtige Übungsplätze für US-Militär und Nato-Partner

Der oberpfälzer Truppenübungsplatz Hohenfels ist mit etwa 160 Quadratkilometern Fläche gut halb so groß wie München und damit groß genug für solche Szenarien. Zivilsten haben keinen Zutritt zum Gelände.

Für Manöver hat die US-Armee eine eigene Einheit vor Ort stationiert: Die Soldaten tragen schwarze Uniformen und simulieren feindliche Einheiten. Sie verfügen über eigene Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. Alle Waffensysteme sind mit moderner Technologie ausgerüstet. Schüsse werden mit Hilfe von Laserstrahlen simuliert. Sensoren an Fahrzeugen und an den Uniformen der Soldaten erfassen Treffer. Statt echter Munition kommen Platzpatronen zum Einsatz.

Überwacht wird das Geschehen von Schiedsrichtern vor Ort. An Computern kann zudem nahezu jeder Schritt der übenden Soldaten nachvollzogen werden. Offiziere sollen so aus Fehlern lernen können. Aufgrund dieser Voraussetzungen vor Ort hat der Übungsplatz Hohenfels neben demjenigen in Grafenwöhr eine wichtige strategische Bedeutung für das US-Militär und seine Nato-Partner. Auf Einladung der Amerikaner trainieren hier viele Nationen gemeinsam.

Übungen gleichen aktuellen Einsätzen

Die Planer der Übungen passen sie dabei immer wieder aktuellen Einsatzszenarien an. In Militärkreisen ist Stolz herauszuhören, wenn davon die Rede ist, inwiefern die Erfahrungen aus echten Konflikten in die Übungen einfließen. So wurden insbesondere US-Einheiten während der Kriege im Irak und in Afghanistan in der Oberpfalz auf das vorbereitet, was sie im Einsatzland erwarten könnte. Geübt wurde unter anderem der Häuserkampf in Ortschaften oder Städten. Dafür ließ die US-Armee auch eigens ein Minarett errichten.

Strategiewandel der Nato

Seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 haben sich die Szenarien der Manöver in Hohenfels aber verändert: Für die Nato-Staaten steht die Landes- und Bündnisverteidigung heute wieder klarer im Fokus. Sie wird im Rahmen von Übungen wie "Allied Spirit" geübt: Hier trifft ein Nato-Gefechtsverband auf konventionelle Streitkräfte – also einen ebenbürtigen Gegner.

Für Pia Fuhrhop, Expertin für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, sind derartige Übungen ein "genereller Ausdruck der Verschlechterung des Verhältnisses zwischen der Nato und Russland". Fuhrhop arbeitet für die Stiftung Wissenschaft- und Politik in Berlin (SWP). Seit der Annexion der Krim befände sich die Nato in einem großen militärischen Anpassungsprozess, sagte sie im BR-Interview.

Als Antwort auf die aktuell angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze will das jüngste Nato-Manöver auf bayerischem Boden aber keiner der Offiziere vor Ort verstanden wissen. Die Planungen dafür hätten vor rund zwei Jahren begonnen.

Internationale Zusammenarbeit

Ziel der Übung war dabei die länderübergreifende Zusammenarbeit der unterschiedlichen Streitkräfte. Dass diese reibungslos funktioniert ist keine Selbstverständlichkeit in der Nato. Einheitlichkeit ist zwar seit Jahrzehnten der Traum so mancher Strategen – doch die Realität sieht anders aus: Die verschiedenen Armeen nutzen unterschiedliche Waffensysteme. Schwächen oder technische Mängel treten deshalb bei Großmanövern offen zutage.

Bundeswehr muss improvisieren

Achillesferse der Deutschen Bundeswehr sind bei Übungen wie "Allied Spirit" unter anderem die Funkgeräte, die die Truppe nutzt: Sie sind veraltet und nicht kompatibel mit den Systemen vieler Länder. Deutsche Soldaten mussten deshalb bereits in der Vergangenheit wiederholt improvisieren, um mit anderen Einheiten zu kommunizieren: Zum Einsatz kommen bisweilen etwa Leuchtraketen oder "Kradmelder". Das sind Soldaten, die Befehle oder Nachrichten auf Motorrädern überbringen.

Oberpfalz: Drehscheibe für US-Truppen

Während viele Stützpunkte in Bayern in den letzten Jahren geschlossen worden sind, hält die US-Armee an den Standorten in der Oberpfalz fest. Sie sind aus Sicht der Militärs nicht nur für Großmanöver von Bedeutung: In den letzten Jahren verlegten US-Einheiten von dort aus etwa für befristete Zeiträume in östliche Nato-Staaten. Vorbereitet wurden die Soldaten darauf auf den Übungsplätzen Hohenfels und Grafenwöhr.

Zuletzt haben Mitte der Woche rund 1.000 US-amerikanische Soldaten mit der Verlegung nach Rumänien begonnen. Ihre Einheit, das zweite Kavallerie-Regiment, ist regulär in der Oberpfalz stationiert. Laut US-Verteidigungsministerium soll die "Nato-Ostflanke" in der aktuellen Situation durch die Truppenverlegung verstärkt werden. Die US-Soldaten sollen gemeinsam mit Truppen vor Ort üben. Sie würden auf Einladung der rumänischen Regierung verlegt und sollen bleiben, solange sie willkommen seien und es die Mission erfordere, hieß es.