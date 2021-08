Allianz Schweinfurter OberLand gibt Obst zum Pflücken frei

Die Allianz Schweinfurter OberLand startet eine neue Aktion: ausgewählte Streuobstbäume werden mit einer gelben "Probierbaum-Banderole" und dem Slogan "Meine Früchte darf man genießen!" gekennzeichnet. Bauhofmitarbeiter der Allianzgemeinden werden je nach Erntezeit im Sommer und Herbst die Bäume markieren. Dies dürfen dann kostenlos abgeerntet werden.

Allianze OberLand: Früchte verfaulen massenhaft

Laut der Allianz gebe es im Schweinfurter OberLand eine Vielzahl von Streuobstbäumen, deren Früchte oft nicht verwertet werden. "Es steht im Widerspruch, wenn draußen in unseren heimischen Fluren die Früchte massenhaft ungenutzt verfaulen, gleichzeitig aber das Obst aus fernen Ländern in den Supermärkten in den Regalen liegen", sagt Schonungens Bürgermeister und Allianzsprecher Stefan Rottmann zu der gestarteten Banderolen-Aktion.

Erste Bäume bereits markiert

Die ersten Bäume seien bereits markiert. "Halten Sie gerne schonmal die Augen offen – vielleicht entdecken Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang einen Probierbaum", meint Rottmann. Die Allianz Schweinfurter OberLand ist ein Zusammenschluss der Gemeinden Maßbach, Schonungen, Üchtelhausen, Stadtlauringen, Thundorf und Rannungen.

Kostenlos Obst auch in Volkach und Karlstadt

Eine legale Alternative zum Obstklau gibt es auch in Volkach. Hier sind etwa 50 städtische Obstbäume mit gelben Bändern gekennzeichnet. Auch hier dürfen die gekennzeichneten Bäume kostenlos abgeerntet werden. Zuvor hat bereits die Stadt Karlstadt die Aktion "Ernten erlaubt" gestartet. Hier wünscht sich der Kreisverband für Gartenbau nun, dass die Aktion in Zukunft in ganz Main-Spessart durchgeführt wird.