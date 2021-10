Allianz gegen Onlinehandel mit hippen Lifestyle-Drogen

Gemeinsam beraten die Spezialisten in Sachen Drogenhandel und Sucht in Fürth über neue Ansätze, wie ein erfolgreicher Kampf gegen den Online-Handel mit den sogenannten psychoaktiven Stoffen (NpS) aussehen könnte. Diese gefährlichen Drogen werden als hippe Lifestyleprodukte vermarktet und online vertrieben. Auch erste Erfolge in der gemeinsamen Arbeit konnten vermeldet werden.

Fälschlich als "Legal Highs" bezeichnet

Verpackt in bunten Tütchen kommen sie harmlos daher, sind aber nach einer Mitteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes nie verlässlich zu dosieren und absolut lebensgefährlich: die sogenannten neuen psychoaktiven Stoffe, kurz NpS. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt diese Drogen als meist synthetische Stoffe, die auch als "Designerdrogen", "Research Chemicals" oder auch rechtlich fehlgehend als "Legal Highs" bezeichnet werden.

Gefährliche gesundheitliche Folgen

Von diesen NpS sind in den letzten Jahren immer mehr auf dem Markt aufgetaucht. Die Symptome nach Einnahme reichen laut Ministerium von Übelkeit, heftigem Erbrechen, Herzrasen und Orientierungsverlust über Kreislaufversagen, Ohnmacht, Lähmungserscheinungen und Wahnvorstellungen bis hin zum Versagen der Vitalfunktionen.

Lifestyle-Droge mit Gefahr zur tödlichen Überdosis

Diese Designerdrogen versprechen, die Wirkweise von klassischen Drogen zu imitieren. Sie werden von den Drogenhändlern fälschlicherweise als legale ("Legal Highs") und sichere Alternative zum Drogenkonsum beworben. "Tatsächlich ist der Konsum von NpS lebensgefährlich, es besteht jederzeit die Gefahr einer Überdosis", warnt der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) Harald Pickert.

"Der Konsum gleicht einem Russisch Roulette mit dem eigenen Leben." Harald Pickert, Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA)

NpS kann tödlich sein und ist schwer nachzuweisen

Eine vom Bundeskriminalamt (BKA) durchgeführte Auswertung tausender Kundendaten verschiedener NpS-Shops habe eine Ahnung davon gegeben, wie tödlich diese Lifestyledrogen tatsächlich seien, heißt es weiter. "Die Auswertung lässt eine massive Häufung von Todesfällen erkennen, häufig sind gerade junge Menschen betroffen," so Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA). Dabei werden die Verstorbenen nur selten als Drogentote erfasst, weil NpS im Körper schwer nachzuweisen sei. Es sei daher von einer sehr hohen Dunkelziffer unerkannter NpS-Toter auszugehen.

Online-Drogenhändlern das Handwerk legen

Mit dem NpS-Onlinehandel werden laut Mitteilung, jährlich Millionenumsätze erwirtschaftet. Im frei zugänglichen Internet gebe es weit mehr als 100 Webshops, die NpS im großen Stil an tausende Kunden vertreiben. So könnten hochgefährliche Drogen ohne jede Alterskontrolle bestellt werden und die jüngsten Kunden seien noch Kinder, heißt es weiter.

Um dagegen vorzugehen, haben sich BLKA und BKA mit Vertretern von Polizei, Zoll, Justiz, Suchtforschung, Jugendschutz und Medienaufsicht im Jahr 2020 zusammengetan. Seitdem wurden von der Allianz im Rahmen des von der EU Kommission geförderten Projektes DrAIN (Disruption and Analysis of the Internet NpS Market /Störung und Analyse des Internet NpS Marktes) zahlreiche Maßnahmen ergriffen.

Neue Wege der Prävention und Strafverfolgung

Als einen Erfolg des Projekts wertet BLKA-Präsident Harald Pickert die Verdrängung der größten Webshops vom Markt. Dazu seien auch neue Wege beschritten worden. So seien tausende Konsumenten zielgerichtet angesprochen und über die Gefahren ihres Handelns aufgeklärt worden. Um ihre Motive, Gewohnheiten und Erfahrungen besser zu verstehen, wurden die Konsumenten anonym befragt und danach zu Gesprächen über ihre Sucht eingeladen.

Außerdem wurde gegen zahlreiche illegale NpS-Webshops bundesweit konzertiert vorgegangen. Federführend bei einem Gros der Ermittlungsverfahren sei dabei die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) gewesen. "Die Ermittlungen sind vielversprechend, die skrupellosen Drahtzieher des organisierten NpS-Handels werden wir mit Nachdruck strafrechtlich verfolgen“, versprach der zuständige Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler.