Allgemeinverfügung: Landkreis Miesbach will keine Tagestouristen

Im Landkreis Miesbach ist die 7-Tage-Indzidenz über 200 gestiegen. Das nimmt der Landrat zum Anlass, touristische Tagesausflüge zu untersagen. Die ab heute geltende Rechtsverordnung erlaubt diese Einschränkung. Die entsprechende Allgemeinverfügung sei in Arbeit und werde in den kommenden Tagen bekannt gemacht, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Nach derzeitigem Stand solle sie spätestens am Donnerstag veröffentlicht werden.

Kontakte in Corona-Hotspots unterbinden

Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) hatte bereits vergangene Woche angekündigt, sobald wie möglich zu handeln. Es könne nicht sein, dass bei einer Inzidenz über 200 im Landkreis Miesbach die Landkreis-Bürger zum Verbleib im 15-Kilometer-Radius angehalten werden, jedoch gleichzeitig Bewohner anderer Landkreise mit niedrigerer Inzidenz den Landkreis Miesbach besuchen könnten. Das würde der Idee der Begrenzung des Bewegungs-Radius widersprechen, Kontakte in "Hotspot-Regionen" zu unterbinden.

"Wir wollen niemanden aussperren", ließ er damals mitteilen. "Aber während einer weltweiten Pandemie muss es einfach nicht sein, dass Tausende gleichzeitig zum Rodeln gehen oder zu Skitouren aufbrechen."

Allgemeinverfügung auch im Berchtesgadener Land

Die zuständigen Juristen aus dem Landkreis Miesbach stehen in enger Abstimmung mit denen im Landratsamt Berchtesgadener Land, da auch dort eine Allgemeinverfügung in Kraft treten soll, um Tagesausflüge zu untersagen. So heißt es von dort, Landrat Bernhard Kern wird heute Nachmittag eine Allgemeinverfügung erlassen. Das teilte eine Sprecherin auf BR-Anfrage mit. Weitere Informationen zum genauen Wortlaut der neuen Bestimmungen wird das Landratsamt am Nachmittag bekannt geben.

Die Kreisverwaltungsbehörde trifft damit über eine Sonderregelung weiterführende Anordnungen zur Pandemiebekämpfung, da der Sieben-Tage-Inzidenzwert am vergangenen Wochenende auf 358 Neuinfektionen stieg (Quelle: RKI). Damit ist das Berchtesgadener Land wieder der Corona-Hotspot in Bayern mit den meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bereits im Oktober 2020 verhängte das Landratsamt aufgrund hoher Infektionszahlen deutschlandweit als erster Landkreis einen teilweisen Lockdown.

