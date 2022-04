Allgemeine Dienstpflicht – führt Zwang zu mehr Gemeinwohl?

Nevio Zuber schreibt in wenigen Wochen Abitur. Danach hat er sich für sieben Monate verpflichtet, bei der Bundeswehr zu dienen. Der Grund: Er ist selbst ein starker Verfechter der allgemeinen Dienstpflicht, sagt der Vorsitzende der Schüler Union in Bayern. Und er will zwischen Schule und Studium der Gesellschaft etwas zurückgeben und auch etwas Neues erleben.

Ein Jahr seines Lebens zum Wohle der Allgemeinheit zu opfern: Die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht findet bei jungen Menschen Anklang. Ohnehin planen viele junge Erwachsene ein sogenanntes Gap Year zwischen Schule und Studium, Ausbildung oder Berufseinstieg.

Politische Debatte um Gemeinwohl

Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nimmt die Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht wieder Fahrt auf. Der Gedanke eines solchen Gesellschaftsjahres wird immer wieder von Politikern – meist, aber nicht nur aus dem konservativen Spektrum – in die Debatte eingebracht. Die Idee: eine Nachfolge für die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht und damit auch für den Zivildienst. Schon 2018 schlug die damalige Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) eine allgemeinen Dienstpflicht vor.

Unterstützung bekam sie damals von Carsten Linnemann. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende kann der Idee auch heute noch viel abgewinnen: Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass Frieden genauso wie der Erhalt unserer demokratischen Rechte und Werte kein Naturgesetz seien, sagte er am Montag in Bayern 2. Eine allgemeine Dienstpflicht könne jungen Menschen quer durch alle Gesellschaftsschichten neue Perspektiven und einen Blick auf das Gemeinwohl bieten.

Während in der Union aber auch der SPD durchaus Befürworter für eine allgemeine Dienstpflicht zu finden sind, würde die AfD generell eine Rückkehr zur Wehrpflicht begrüßen. Grüne und FDP lehnen die Dienstpflicht traditionell eher ab.

Ist eine Pflichtlösung verfassungsrechtlich möglich?

Aber auch innerhalb der Union ist eine allgemeine Dienstpflicht nicht unumstritten. So äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder vor einigen Wochen skeptisch: Er sehe einerseits ein "verfassungsrechtliches Problem", wenn junge Menschen zu einem einjährigen Dienst verpflichtet würden. Zudem würde der Plan "ein enormes Maß an zusätzlicher Bürokratie bedeuten".

Rechtlich ist ein Pflichtjahr für alle nicht einfach durchzusetzen, schließlich geht es um eine Zwangsverpflichtung. International hat sich Deutschland mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie dem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit positioniert. Eine Lösung zu finden, wäre für Politiker und Verfassungsrechtler eine heikle Aufgabe.

Pflegebranche reagiert skeptisch

Häufig geht es in der Debatte um Wertevermittlung oder um den Personalbedarf in Militär, sowie Pflege- und Sozialeinrichtungen. Die Corona-Pandemie hat den massiven Pflegenotstand deutlich verschärft. Viele Pflegekräfte sind am Limit, immer mehr hängen den Beruf an den Nagel, immer weniger Menschen müssen die Arbeit schultern. Deutschland braucht dringend Pflegenachwuchs.

Hier müsse man massiv ausbauen, sagt auch Rainer Hub, zuständig für Freiwilligendienste bei der Diakonie Deutschland: "Aber bitte nicht mit der Antwort Dienstpflicht, sondern mit ordentlich ausgebildeten, vernünftig bezahlten Menschen." Den Andrang durch eine Dienstpflicht für alle könnte die Diakonie nicht stemmen, genauso wenig wie andere Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.

Dienstpflicht wäre Herausforderung für die Bundeswehr

Den Befürwortern einer Dienstpflicht gehe es ohnehin um etwas ganz Anderes, meint Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld: Das Nervige an der Debatte über allgemeine Dienstpflicht sei, dass sie mit einem allgemeinen Wertediskurs aufgemöbelt werde, so Kühl im BR-Gespräch. Dabei würden alle wissen, "dass es nicht um diese Frage des Allgemeinwohls geht, sondern um die Lösung des Rekrutierungsproblems der Bundeswehr".

Würde in der Bundeswehr eine Dienstpflicht die aktuellen Probleme lösen und dazu führen, dass es mehr Nachwuchs gibt, funktionierende Ausstattung und die Armee schlagkräftiger werde zur Landes- und Bündnisverteidigung? Oberst a.D. Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik verneint: Eine Dienstpflicht würde eine neue Ausbildungsorganisation brauchen, mehr Infrastruktur, und Personal über Monate und vielleicht Jahre hinweg binden.

Freiwillig, aber aus Überzeugung oder Zwang?

Natürlich müsse man die Bundeswehr vorher reformieren, kontert Nevio Zuber und bleibt dabei: Er will die allgemeine Dienstpflicht. Ihm geht es in der Debatte nicht um das Nachwuchsproblem, sondern darum, dass junge Menschen der Gesellschaft etwas zurückgeben sollen. Um den Wertediskurs.

Abiturientin Fabia Klein aus Nürnberg ist anderer Meinung. Ihre Mutter und Schwester arbeiten in der Pflege. Sie findet, die Berufe müssten besser bezahlt und aufgewertet werden. Junge Leute, die ein Jahr ihres Lebens aushelfen und danach etwas ganz Anderes machen würden, seien nicht die Lösung.

Überhaupt meint die 19-Jährige, die bei Fridays for Future aktiv ist: "Ich glaube nicht, dass sowas verpflichtend sein muss. Das ist ja grundsätzlich eine Sache, die in der Jugend da sein sollte, dass man für die Gesellschaft aufsteht, sich auch mal die Hände schmutzig macht." Ihr Argument: Jeder kann auch heute schon der Allgemeinheit dienen, und zwar freiwillig.

Nicht jeder wird das tun. Aber Pflegeeinrichtungen genauso wie die Bundeswehr brauchen nicht jeden – sondern Menschen, die aus voller Überzeugung hinter dem stehen, was sie machen. Zwang ist dazu nicht das beste Mittel.