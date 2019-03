Allgäuer Winterbilanz: "kurz und heftig"

"Kurz und heftig", so fasst Wolfgang Wetzel von der Straßenmeisterei Lindenberg den Allgäuer Winter 2018/2019 zusammen und spricht vielen damit aus der Seele. In den nördlicheren Landkreisen Schwabens dagegen gab es kaum schnee- bzw. winterbedingte Einsätze, die über das normale Maß hinausgingen.

Aufräumarbeiten im Wald laufen derzeit

Derzeit laufen noch die Aufräumarbeiten im Wald: Durch den vielen Schnee in kurzer Zeit sind vor allem in vielen Allgäuer Wäldern Bäume umgestürzt sowie Wipfel und Äste abgebrochen. Zum Schutz vor Borkenkäfern müssen die nun so schnell wie möglich beseitigt werden.

Landkreis Oberallgäu

Im Landkreis Oberallgäu haben die Straßenmeistereien Kempten und Sonthofen etwas mehr Streusalz benötigt als in den Jahren zuvor – insgesamt etwa 5.954 Tonnen. Die Kosten für den Winterdienst belaufen sich nach Angaben des Landratsamtes auf rund 1,35 Millionen Euro. Das sind etwa 150.000 Euro mehr als im Winter 2017/2018. Vor allem der Januar war besonders arbeitsintensiv. "Die Straßenmeisterei musste mit Schneebruch, Verwehungen und Schneehöhen bis zu 2,40 Meter im oberen Höhenbereich und unterhalb der Schneegrenze mit Nassschnee und Überschwemmungen zurechtkommen", sagt Andreas Kaenders, Pressesprecher des Landratsamtes Oberallgäu.