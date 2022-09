Allgäuer Viehscheid: Tradition im Umbruch

Es ist ein beeindruckendes Spektakel, wenn die Hirten und Hirtinnen die jungen Rinder wieder zurück ins Tal bringen: Festlich gekranzt und mit großen Schellen um den Hals werden die Tiere nach dem Sommer ihren Besitzern zurückgegeben. Vor der Corona-Pandemie waren die Viehscheide im Allgäu ein Spektakel mit zigtausend Gästen. Mit dem Virus kam dann allerdings auch die Ruhe.

Die Corona-Pause hat bei den Viehscheiden vieles verändert

Denn zwei Jahre lang durfte bis auf die beteiligten Hirten, Bauern und Helfer niemand auf das Viehscheidgelände. In Oberstdorf wurde der Platz deshalb eingezäunt und abgeschirmt. Mit einer angenehmen Folge für die Scheid-Verantwortlichen: Die Tiere konnten entspannt voneinander getrennt werden – ohne Gedränge und ohne Selfie-machende Zuschauer.

Stefan Völkl, Hirte von der Alpe Taufersberg, hat zudem festgestellt, dass das Vieh die Prozedur dadurch wesentlich ruhiger über sich ergehen habe lassen: "Es war einfach kommoder beim Anbinden, beim Schellen runtertun und so" sagt der Hirte.

Viehscheid jetzt mit Zaun

Die Corona-Pandemie hat also dazu beigetragen, die Abläufe am Viehscheid zu überdenken und neu zu strukturieren. In Oberstdorf gibt es deshalb zum ersten Mal einen Zaun um den Scheidplatz, obwohl der Viehscheid wieder ganz normal und mit Zuschauern stattfinden kann. Laut Alpmeister Franz Kögel ist man dadurch auch in Sachen Haftung auf der sicheren Seite. Außerdem verspricht er: Die Gäste verpassen trotzdem nichts. Beim Abtrieb werden die Tiere wie gewohnt von der Skiflugschanze bis zum Scheidplatz im Nordic Zentrum an den Menschen vorbeiziehen. Lediglich am Scheidplatz selbst werden die Zuschauer durch den Zaun auf Abstand gehalten. Außerdem wird es wie gewohnt auch ein Festzelt geben.

In einigen Gemeinden gibt es gar keinen Viehscheid mehr

In einigen anderen Allgäuer Gemeinden wurden die Feste rund um den Viehscheid ganz abgesagt - aus organisatorischen Gründen oder aus Überzeugung, wie in Obermaiselstein: Dort gibt es kein Fest und keinen Zeltbetrieb. Die Älpler mit ihren Herden werden zwar durchs Dorf oder am Dorf vorbeiziehen, allerdings zu unterschiedlichen Scheidplätzen. Die Verantwortlichen wollen damit wieder zurück zu den Wurzeln und den Älplern und ihren Tieren einen entspannten Empfang im Tal bereiten.

In Maierhöfen trugen zudem die Proteste von Tierschützern dazu bei, den Viehscheid nicht wieder aufleben zu lassen. Der gut 30 Kilometer lange Zug soll für die Rinder eine zu große Belastung sein. Nun werden die Tiere direkt am Berg auf Transporter verladen.

Oberstdorf: Neuerungen waren überfällig

Den Viehscheid ganz abzusagen, oder stark zu verkleinern, das wollen die Oberstdorfer allerdings nicht. Man lebe vom Tourismus und deshalb sei man es den Gästen ein Stück weit auch schuldig, dass sie die beliebte Viehscheid-Tradition weiter miterleben können.

Einig sind sich die Oberstdorfer zudem, dass die Neuerungen längst überfällig gewesen seien. Da ist Corona wie ein Katalysator gewesen, meint Tourismusdirektor Frank Jost. Durch den Einschnitt seien die Bedürfnisse aller Beteiligten deutlich geworden und ein Umdenken habe eingesetzt. Er ist froh, dass gemeinsam eine Lösung für den Viehscheid gefunden werden konnte, die sowohl die Interessen der Alpwirtschaft und die des Tourismus berücksichtigt. "Ich bin mir auch sicher, dass genügend Gäste kommen werden", so Jost im BR-Interview.