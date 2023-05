Allgäuer Unternehmer ist neuer Präsident der IHK Schwaben

Die Vollversammlung der IHK Schwaben hat den Memminger Unternehmer Gerhard Pfeifer zum Nachfolger von Andreas Kopton gewählt. Das hat die IHK Schwaben mitgeteilt. Kopton ist im April im Alter von 66 Jahren gestorben.

Jahrzehntelange Verbundenheit zur IHK

Pfeifer sagte laut Mitteilung zu seiner Kandidatur und der Wahl: "Der viel zu frühe Tod von Dr. Andreas Kopton, meine jahrzehntelange Verbundenheit zur IHK Schwaben und der hohe Wert, den ich in der Selbstverwaltung der Wirtschaft sehe, haben mich zu einer Kandidatur veranlasst." Er danke der IHK-Vollversammlung für das Vertrauen, das er mit einer aktiven Rolle als IHK-Präsident und als "Brückenbauer" in die kommende Ehrenamtsgeneration zurückgeben werde.

Chef einer Firma für Seil- und Hebetechnik

Pfeifer ist 1955 geboren. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. 1984 trat der Vater zweier Kinder in das Familienunternehmen seiner Eltern ein, die Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH & Co. KG Memmingen. Pfeifer prägt die Firma laut IHK bis heute in verschiedenen Funktionen maßgeblich. Im Ehrenamt der IHK Schwaben ist Pfeifer seit 1995 aktiv: "Sein Weg führte ihn über die IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu und die IHK-Vollversammlung 2009 ins IHK-Präsidium, dem er neben Reinhold Braun und Josef Brandner als stellvertretender IHK-Präsident angehörte", so die Kammer.

Gerhard Pfeifer ist bis zum Ende der laufenden IHK-Wahlperiode im Januar 2024 gewählt.