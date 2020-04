Allgäuer Tourismus-Betriebe demonstrieren für Staatshilfen

Vor allem Inhaber von Reisebüros haben am Mittwoch, 29.4., in Kempten vor dem Forum Allgäu demonstriert, um auf ihre "prekäre Situation" wegen der Coronavirus-Pandemie aufmerksam zu machen. Die ca. 30 Demonstranten forderten mit Ansprachen und Transparenten eine "nicht rückzahlbare" finanzielle Soforthilfe für ihre Branche in Form eines staatlichen Rettungsfonds.

Tourismus-Branche sieht sich durch Pandemie mehrfach "gestraft"

Die Demonstranten wiesen bei der Kundgebung im Rahmen deutschlandweiter Demonstrationen des Aktionsbündnisses „Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik!“ darauf hin, dass die Tourismus-Unternehmen durch die Pandemie teils doppelt und dreifach gestraft seien: Sie könnten keine Kurzarbeit anmelden, da sie mit der Rückabwicklung gebuchter Reisen sehr beschäftigt seien, gleichzeitig müssten sie bereits eingenommenes Geld im Zuge der Rückabwicklungen zurückzahlen und nähmen noch dazu derzeit kein Geld ein.

Tourismus-Betriebe fordern "eine Politik der Hoffnung"

Zudem kämen von der Politik derzeit die völlig falschen Signale, wenn verkündet werde, dass voraussichtlich bis Ende des Jahres keine internationalen Reisen möglich sein würden und das auch innerhalb Deutschlands nur sehr eingeschränkt. Es müsse jetzt „eine Politik der Hoffnung und nicht der Hoffnungslosigkeit“ gemacht werden, rief ein Teilnehmer.

Die Demonstration war genehmigt, wurde von der Polizei bewacht und die Teilnehmer hielten sich an die geltenden Abstandsregelungen zur Vermeidung von Infektionen.