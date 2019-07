Allgäuer Tierskandal: Milchhof womöglich vor Kontrollen gewarnt

Auf der Grundlage von Videoaufnahmen hat die Soko Tierschutz jüngst schwere Vorwürfe gegen den Milchhof Endres in Bad Grönenbach erhoben. Die Anschuldigungen scheinen das, was bislang bei amtlichen Kontrollen festgestellt wurde, bei weitem zu überschreiten.

Das ARD-Magazin FAKT hat deshalb die Videoaufnahmen der Tierschützer, die am Tag einer Kontrolle auf dem Milchhof entstanden sein sollen, ausgewertet. Die Bilder zeigen eine deutlich erhöhte Betriebsamkeit in der Krankenbucht des gefilmten Hofs. Mitarbeiter bringen Futter und Stroh. Ein totes und ein krankes Tier werden weggeschafft. Am Nachmittag kommen dann Kontrolleure.

Landrat Weirather hält Warnungen durch Veterinäramt für abwegig

Die Aufnahmen hat FAKT dem Landrat des Landkreises Unterallgäu, Hans-Joachim Weirather, vorgelegt und ihn gefragt, ob ihn die vielen Aktionen am Tag der Kontrolle skeptisch machten. Weirather bestätigte, es sei eine offensichtliche Auffälligkeit, erklärte aber, er halte eine Warnung des Betriebs aus Kreisen des Veterinäramts für völlig abwegig.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Endres, der anonym bleiben möchte, dagegen berichtete dem ARD-Magazin, an Tagen mit Kontrollen habe es immer die Anweisungen gegeben, außerhalb der üblichen Abläufe "klar Schiff" zu machen. Die grüne Landtagsabgeordnete Gisela Sengl erklärte: "Das wirft natürlich den Verdacht auf, dass etwas durchgestochen wurde". Landrat Weirather hat – auch wenn er sich vor seine Behörde stellt – die bereits wegen der Videoaufnahmen ermittelnde Staatsanwaltschaft aufgefordert, den Vorwurf einer Vorabinformation bei Kontrollen zu prüfen.

Soko Tierschutz will mit Videomaterial schwere Vorwürfe belegen

Die Videoaufnahmen der Tierschutzorganisation "Soko Tierschutz" scheinen unter anderem zu belegen, dass kranke Tiere mit einem Bolzenschuss betäubt, danach jedoch nicht sachgerecht ausgeblutet wurden. Die Bilder, die die Soko Tierschutz der ARD sowie der Süddeutschen Zeitung übergab, zeigen außerdem wie Kühe getreten und geschlagen werden und mit Hilfe von Hüftklammern und Traktoren durch den Stall geschleift werden. Die Staatsanwaltschaft Memmingen prüft die Echtheit des Materials.

Ungewöhnlich viele tote Kälber auf Milchhof in Bad Grönenbach

Ungewöhnlich hoch ist außerdem die Rate toter Kälber auf dem Milchviehhof in Bad Grönenbach. In den letzten beiden Jahren lag die Kälbersterblichkeit mit rund 20 Prozent etwa doppelt so hoch wie im bayerischen Durchschnitt. Grund ist nach Auskunft des Landratsamts Unterallgäu unter anderem die Ausbreitung der Viruserkrankung BVD. Rinder können gegen die Krankheit geimpft werden. Das ist laut Landratsamt aber nicht gründlich genug erledigt worden. Außerdem könnten durch Zukäufe neu infizierte Tiere auf den Milchhof gelangt sein. Zahlreiche Kälber mussten getötet werden, um weitere Ansteckungen zu verhindern, teilte das Landratsamt mit.

Emotionales Bürgergespräch zu Tierquälerei auf Milchhof

Am Sonntag folgten rund 500 Besucher einer Einladung der Soko Tierschutz zu einem Bürgergespräch in der Bigbox in Kempten. Die Landtagsabgeordneten Dominik Spitzer (FDP), Gisela Sengel (Grüne), Leopold Herz (Freie Wähler) und Michael Edenhofer (ÖDP) stellten sich den Fragen des Publikums. Während einer zwei Stunden langen Diskussion drückten viele Teilnehmer Ärger und Entsetzen über die von den Tierschützern beklagten Zustände auf dem Allgäuer Milchviehbetrieb aus. Die Vertreter der Parteien forderten in Kempten intensivere Kontrollen insbesondere in landwirtschaftlichen Großbetrieben wie dem Milchhof Endres.

