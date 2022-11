Allgäuer Tierschutzskandal: Haftstrafe für 25-jährigen Landwirt

Das Landgericht Memmingen hat im ersten Prozess zum Allgäuer Tierschutzskandal ein Urteil gesprochen: Wegen der "quälerischen Misshandlung von Wirbeltieren durch Unterlassen" erhält der angeklagte Landwirt eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung, sein Sohn muss für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis und darf für die Dauer von fünf Jahren keine Tiere mehr halten. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die beiden Männer ihre Rinder gequält haben.

Richter kritisiert Berufsauffassung der Angeklagten

Bei der Urteilsverkündung sagte der Vorsitzende Richter, die Berufsauffassung der zwei Männer habe mit gutem landwirtschaftlichen Handeln nichts zu tun. Sie hatten erkrankte Tiere weder von der Herde getrennt, noch ihnen eine tierärztliche Behandlung zugestanden. Junge Kälbchen wie ältere Tiere sollen erheblich gelitten haben, einige mussten notgeschlachtet werden.

Urteil auch mit Vertuschungsversuch begründet

Dem 25-Jährigen hielt er außerdem einen Vertuschungsversuch vor. Während einer Kontrolle auf einer Hofstelle habe er unbemerkt ein krankes Kalb in ein Maisfeld gebracht, dort mit Bolzenschuss und Kehlschnitt getötet und anschließend ein gesundes Kalb an seinen Platz gestellt, um die unbehandelten Krankheiten des Kalbes zu vertuschen.

Verteidigung hatte für Bewährungsstrafen plädiert

Für den 68 Jahre alten Landwirt hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gefordert. Für dessen 25 Jahre alten Sohn forderte sie zwei Jahre und zehn Monate. Die Verteidigung dagegen hatte für Bewährungsstrafen von einem Jahr und acht Monaten für den Sohn und von einem Jahr und vier Monaten für den Vater plädiert.

Tierleid wegen mangelnder Versorgung

Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden vorgeworfen, es in zahlreichen, "tateinheitlichen Fällen" unterlassen zu haben, kranken Tieren die nötige Versorgung und tierärztliche Behandlung zukommen zu lassen. Die Tiere hätten dadurch länger anhaltende, erhebliche Schmerzen erleiden müssen. Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb auch ein Rinder-Haltungsverbot für einen Zeitraum von fünf Jahren.

Geständnisse im Oktober

Die beiden Landwirte legten im Oktober weitgehende Geständnisse ab. Die Zustände auf ihrem Betrieb erklärten sie mit einer massiven Überforderung. Aufgrund der grassierenden Blauzungenkrankheit seien Kälber günstig zu haben gewesen. Die eigenen Kapazitäten hätten sie überschätzt, zu viele Tiere aufgenommen und in der Folge oft nicht die erforderlichen Schritte unternommen.

Prozesse gegen weitere Milchviehhalter im kommenden Jahr

Tierschützer hatten im Jahr 2019 mit versteckten Kameras skandalöse Zustände im Stall eines Rinderhalters in Bad Grönenbach aufgedeckt. In der Folge gerieten auch die jetzt verurteilten Landwirte ins Visier der Behörden. Zwei weitere große Milchviehhalter sind von den Enthüllungen im Zuge des Allgäuer Tierschutzskandals betroffen. Mit den Prozessen gegen die ebenfalls in Bad Grönenbach ansässigen Landwirte ist laut einem Gerichtssprecher im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen.