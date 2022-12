Allgäuer Tierschutz-Skandal landet beim Bundesgerichtshof

Ende November hatte das Landgericht Memmingen im ersten Prozess ein Urteil zum Allgäuer Tierschutzskandal gesprochen: Zwei Männer, Vater und Sohn, wurden damals verurteilt, weil sie über vierzig Kühe über längere Zeiträume massiv gequält hatten. Das sah das Gericht als erwiesen an, jetzt haben die beiden schuldig gesprochenen Landwirte Revision eingelegt.

Bundesgerichtshof entscheidet über Revision

Wie ein Gerichtssprecher gegenüber BR24 bestätigte, haben die beiden Verurteilten gegen das Urteil Revision eingelegt. Ob diese begründet ist und das Verfahren noch einmal vor einer anderen Strafkammer verhandelt werden muss, das entscheidet jetzt der Bundesgerichtshof.

Urteile im Allgäuer Tierschutzskandal am Landgericht Memmingen

Der jüngere der beiden Landwirte war zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten, der ältere zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem dürfen sie in den nächsten fünf Jahren keine Tiere mehr halten. Nach Ansicht des Gerichts hatten die Landwirte Kühen und Kälbern in mehr als 40 Fällen langanhaltende und erhebliche Schmerzen zugefügt, in erster Linie, weil sie für kranke Tiere keinen Tierarzt geholt hatten. Einige mussten notgeschlachtet werden. Die beiden Landwirte hatten während der Verhandlung Fehler eingeräumt und Reue gezeigt.