Allgäuer Tierskandal: Erstes Urteil gegen Landwirte erwartet

Im ersten Prozess zum Allgäuer Tierschutzskandal werden am Dienstag am Landgericht Kempten die Plädoyers erwartet. Möglicherweise wird im Anschluss auch bereits das Urteil verkündet. Angeklagt sind drei Landwirte aus Dietmannsried.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: In dem Familienunternehmen sollen 58 erkrankte Tiere offenbar vorsätzlich keine ärztliche Behandlung bekommen haben. Mehrere Rinder sollen mithilfe eines Radladers bewegt und ihnen dadurch erhebliche Schmerzen zugefügt worden sein. Die Tiere sollen extrem abgemagert gewesen sein und unversorgte Wunden gehabt haben.

Angeklagte Landwirte haben Fehler eingeräumt

Beim Prozessauftakt vor einer Woche hatten die angeklagten Landwirte, ein Ehepaar und ihr Sohn, Fehler und die gemachten Vorwürfe eingeräumt. Durch einen lebensbedrohlichen Unfall war der Sohn des Familienbetriebs als Arbeitskraft ausgefallen. Infolge dessen war es offenbar zur Vernachlässigung bei der Tierversorgung gekommen. Eine Tierärztin sagte vor Gericht aus, dass es weder Heu noch frisches Wasser für die Kälber gegeben habe. Es hätte nur 27 Liegeplätze für insgesamt 42 Kühe gegeben. Bei einer Kontrolle hätten zudem fünf Tiere sofort eingeschläfert werden müssen.

Bei Verurteilung drohen mehrere Jahre Gefängnis

Laut Anklage waren bereits in den Jahren 2019 und 2020 Missstände aufgetreten. Insgesamt 107 Verstöße gegen das Tierschutzgesetz hat die Staatsanwaltschaft aufgelistet. Für jeden einzelnen ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen.

Missstände zunächst in Bad Grönenbach entdeckt

Die Missstände in Dietmansried waren im Zuge großangelegter Razzien bei mehreren Allgäuer Milchviehbetrieben im Juli 2019 aufgefallen. Wegen des Verdachts der Tierquälerei in einem Betrieb in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) hatten Polizei, Staatsanwaltschaft und Veterinäre insgesamt sieben Betriebe, zwei Tierarztpraxen und zwölf Wohnungen durchsucht.

Kuh wird kopfüber mit Radlader über Boden geschliffen

Eine Tierrechtsorganisation hatte zuvor auf dem Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach mehrere Wochen lang Tierquälereien dokumentiert, auch mit der Videokamera. Auf den Aufnahmen sind unter anderem Mitarbeiter zu sehen, die Kühe treten und am Schwanz reißen. Eine Aufnahme zeigt, wie eine Kuh von einem Radlader angehoben, ihr Kopf dann nach unten hängend über den Boden geschleift wird.

SoKo entdeckt Auffälligkeiten bei mehr als 1.400 Rindern

Um die Verstöße gegen den Tierschutz umfassend aufdecken zu können, war beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West eine 30-köpfige Sonderkommission gebildet worden. Allein bei Kontrollen des Betriebs mit Hauptsitz in Bad Grönenbach waren Auffälligkeiten bei der Hälfte des Tierbestands festgestellt worden, bei rund 1.400 Tieren.

Unangekündigte Kontrollen sollen verraten worden sein

Besonders brisant: Beim Landratsamt Unterallgäu waren die Missstände im Bad Grönenbacher Milchviehbetrieb offenbar bereits bekannt gewesen. Dort sei man allerdings personell nicht in der Lage gewesen, entsprechend regelmäßige Kontrollen durchzuführen, heißt es. Außerdem steht der Verdacht im Raum, dass die Betreiber vor den offiziell unangekündigten Kontrollen gewarnt worden waren.

Landwirte haben Milchviehbetrieb aufgegeben

In dem landwirtschaftlichen Betrieb der drei Angeklagten in Dietmannsried fanden die Veterinärmediziner Anfang 2020 ebenfalls und erneut auffallend schlechte Zustände vor. Die Hälfte der insgesamt 480 Milchkühe und 100 musste wegen Klauenproblemen sofort behandelt werden. Unter anderem hatten 25 Jungtiere auch tagsüber in kompletter Dunkelheit gestanden, heißt es. Im März 2020 gaben die angeklagten Landwirte in Dietmannsried ihre Tierhaltung auf und meldeten Insolvenz an.