Allgäuer Skiliftbetreiber klagt gegen Betriebsverbot

Liftbetreiber Rudi Holzberger aus dem Oberallgäu will nicht länger warten. Er möchte seinen Schlepplift möglichst bald wieder anwerfen und dann bis zum Ende des Winters laufen lassen. Dem BR sagte er, seine Anwälte seien dabei, einen Eilantrag vorzubereiten. Der wird nach Angaben der Rechtsanwaltskanzlei spätestens morgen eingereicht. Zuständig dürfte das Verwaltungsgericht Augsburg sein.

Landratsamt: Betreiber darf den Lift auch privat nicht nutzen

Das Landratsamt Oberallgäu hatte Holzberger verboten, seinen Schlepplift im Kreuzthal zu starten - der darf auch nicht zu seinem privaten Vergnügen laufen. "Das ist für mich grundgesetzwidrig", sagte Holzberger. Er will den Lift für den Rest des Winters möglichst schnell noch Corona-konform öffnen, um verlorene Einnahmen wettzumachen.

Betreiber möchte Lift stundenweise vermieten

Dazu will er den Lift stundenweise exklusiv an einzelne Familien vermieten – so wie es seine Kolleginnen und Kollegen im angrenzenden Baden-Württemberg dürfen. Dort gelten Schlepplifte als Sportstätten und können derzeit stundenweise vermietet werden. In Bayern zählen Schlepplifte zu den Seilbahnen. Die dürfen derzeit aufgrund der Corona-Verordnungen in Bayern nicht laufen. Deshalb – so stellte das Landratsamt Oberallgäu in dieser Woche klar – werde es generell keinen Liftbetrieb im Landkreis geben.