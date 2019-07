Allgäuer Skandal-Betrieb: Jedes vierte Kalb stirbt

Für die SPD-Fraktion im Landtag sind die Zahlen zum Allgäuer Tierskandal "erschütternd". Demnach seien auf dem rund 3.500 Tiere zählenden Milchviehbetrieb in den Jahren 2017 und 2018 jeweils "rund ein Viertel aller Kälber verendet". Es liege nahe, dass hier etwas nicht in Ordnung sei, so die SPD-Tierschutz-Expertin Martina Fehlner in einer Pressemitteilung.

Kälbersterblichkeit normalerweise bei rund 14 Prozent

Die Tierschutzexpertin ist entsetzt: Für sie ist es völlig unbegreiflich, dass die Behörden nichts unternommen hätten, um das Kälbersterben früher zu stoppen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks liegt die durchschnittliche Kälbersterblichkeit in bayerischen Betrieben bei rund 14 Prozent, in besonders gut geführten unter fünf Prozent.

Florian von Brunn: Tierschutz-Kontrollen funktionieren nicht

Der SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn kritisiert zudem, dass das Landratsamt Unterallgäu bei den Kontrollen in den letzten fünf Jahren offenbar nie durch die Spezialeinheit beziehungsweise das Landesinstitut Tiergesundheit des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unterstützt worden sei.

Trotz des Bayern-Ei-Skandals würden im Tierschutzbereich die Kontrollstrukturen hinten und vorne nicht funktionieren, so von Brunn. Die neu geschaffene Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) müsse endlich nicht nur Hühnerbetriebe, sondern auch andere landwirtschaftliche Großbetriebe kontrollieren.

Verbraucherschutzminister Glauber (FW): "Verstöße nicht hinnehmbar."

Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) kündigte als Reaktion am Donnerstag neue Kontrollstrukturen für Großbetriebe an. Die "industrielle Produktionsform" dieser Großbetriebe verlange "eine neue Qualität bei Tierschutzkontrollen", so Glauber.

Laut Glauber müssten bei den Kontrollen industrielle Maßstäbe angelegt werden. "Verstöße gegen den Tierschutz sind nicht hinnehmbar." Die Experten seines Ministeriums würden gerade ein Paket erarbeiten, wie künftig mit großen Unternehmen umgegangen werden soll. Der Minister stellt eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen in Aussicht.

Soko Tierschutz deckte Tierquälerei auf

Die Missstände in dem Großbetrieb waren von der Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz" aufgedeckt worden. Über mehrere Wochen hatte der Verein in den Ställen des Hofs mit 1.800 Kühen gedreht und die Aufnahmen dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz", dem ARD-Magazin "Fakt" und der "Süddeutschen Zeitung" zur Verfügung gestellt. Sie zeigen, wie Kühe getreten und geschlagen oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift werden. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt.