Allgäuer Paul Bieber bricht deutschen Rekord im Eisschwimmen

Er hat es geschafft: Der Allgäuer Paul Bieber hat einen neuen deutschen Rekord im Distanz-Eisschwimmen aufgestellt: 2.210 Meter im 4,9 Grad kalten Bodensee. Und das in 43.03 Minuten

Bieber schwimmt ohne Neoprenanzug

Etwa zwei Stunden zuvor: Paul Bieber steht mit nackten Füßen auf dem Steinboden. Er ist allein in der Umkleidekabine im Schwimmbad in Wasserburg am Bodensee. Wenn Bieber spricht, hallen die Worte ein wenig nach. Doch er sagt nicht viel. Konzentriert steht er vor dem Spiegel und zieht die Schwimmbrille über die eng anliegende Latexkappe. Bis alles sitzt, dauert es einige Minuten. Sein Ziel: Einen neuen Rekord im Eisschwimmen aufstellen.

Dann nimmt er die neonfarbene Schwimmboje, zieht sich Schuhe, Jacke und Hose über und geht in Richtung Bodenseeufer. 0 Grad. Überall liegen noch Schneehaufen, es windet. Bevor er ins Wasser steigt wird er all das wieder ausziehen. Bieber will heute die Eismeile schwimmen: 1.600 Meter bei unter 5 Grad kaltem Wasser. Der Bodensee hat heute 4,9 Grad.

Eisschwimmer Bieber wollte deutschen Rekord brechen

Das haben vor ihm bisher nur 20 andere Schwimmerinnen und Schwimmer in Deutschland geschafft. Der Oberbayer Christof Wandratsch etwa. Er hat für die Eismeile 21 Minuten und 38 Sekunden gebraucht und ist damit Rekordhalter in Deutschland. Die schnellste Deutsche war bislang Steffi Praher aus Baden-Württemberg (43:02 Minuten). Das will der Westallgäuer Extremschwimmer Paul Bieber toppen. Und er hat noch mehr vor.

Denn es gibt auch einen Rekord in der Distanz. Den hält in Deutschland Jochen Aumüller vom TSV Bernau. Er ist laut offiziellem Ergebnis des Eisschwimmverbands IISA (International Ice Swimming Association) im Jahr 2015 im Chiemsee in unter 40 Minuten 1,33 Meilen geschwommen, also knapp 2,2 Kilometer. Ein Rekord, den Paul Bieber brechen will.

Kälte des Wassers kann das Herz schädigen

Ganz ungefährlich ist das nicht. Durch die starke Anstrengung und die extreme Kälte kann der Körper geschädigt werden, vor allem das Herz.

Herzschaden bedeutet Aus für Schwimmprojekt

Rückblick, Dezember 2020: Paul Bieber sitzt im Wartebereich des Universitätsklinikums in Ulm, Abteilung Sportmedizin. Er hat die Hände zwischen die Oberschenkel gelegt, die Finger mal flach aufeinandergelegt, mal ineinander verschränkt: "Es gibt viele, die wissen nichts von einer Herzerkrankung. Wenn heute etwas rauskommen sollte, von dem ich nichts weiß, dann wäre das natürlich nicht so gut", sagt Bieber. Wenn der Arzt etwas findet, wäre es das Ende für das "Projekt Eismeile".

Ein Herzinfarkt wäre der schlimmste Fall

Jürgen Steinacker, Professor der Uniklinik, will deshalb ausschließen, dass Bieber früher vielleicht einmal eine Herzmuskelentzündung hatte. Steinacker erklärt, dass Bieber gut trainiert und sein Körper die Kälte im Wasser inzwischen gewöhnt sei. Das Risiko dafür, dass etwas passieren könnte, schätzt Steinacker gering ein.

Aber: "Wenn etwas passiert, ist es fatal – die Konsequenzen sind ein Desaster." Meint: Wenn das Herz beim Schwimmen aussetzt, dann muss sehr schnell Rettung da sein, sonst könnte es im schlimmsten Fall zum Tod führen.

Sportmediziner untersucht das Herz von Bieber

Steinacker macht deshalb ein Herzecho, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Bieber zieht sein T-Shirt aus und legt sich auf die Liege. Der Sportmediziner spritzt Gel auf den Ultraschallkopf. Das Zimmer ist abgedunkelt, damit das Herz besser auf dem Bildschirm zu sehen ist: Die Herzklappe schlägt, die Durchblutung des Herzens ist blau und rot dargestellt. Nach rund 30 Minuten sagt Steinacker: "Sehr gutes Ergebnis – ich habe das Gefühl, dass das kein Problem sein dürfte." Paul Bieber ist erleichtert.

Bieber wird vom Weltrekordhalter betreut

Drei Jahre trainierte er auf diesen Tag hin. Immer wieder schwamm er Kurzstrecken im kalten Wasser - im vergangenen Jahr erstmals 1.000 Meter. Paul Bieber ist Rettungsschwimmer in Wasserburg. Seit dem Sommer schwimmt er fast jeden Tag im Bodensee. Über die Monate hat er seinen Körper an die immer niedriger werdenden Temperaturen gewöhnt. Seine Trainer sind erfahrene Schwimmer. Michael Jeschke etwa; er kennt Bieber schon aus der Jugendzeit. Auch Hamza Bakircioglu, der den Weltrekord im Eisschwimmen in der Distanz hält: 2,2 Meilen; 3,5 Kilometer.

Bieber will weiter als 1.600 Meter schwimmen

Ohnehin wertet der Schwimmverband die Eismeile nur, wenn vorab bereits entsprechende Leistungen erbracht worden sind: zum Beispiel 200, dann 500 und schließlich 1.000 Meter im kalten Wasser. Dazu kommen die Medizinchecks. Und eigentlich ist es so, dass es sportlich gesehen ausschließlich um die Eismeile geht, um die 1.600 Meter also und nicht um einen Distanzrekord oder darum, möglichst lange im kalten Wasser zu bleiben. Dennoch will sich Bieber daran wagen und weiter schwimmen. 700 Meter hat er bereits.

Rettungstaucher begleiten den Extremschwimmer

In Wasserburg ist er vom Begleitschiff der BRK-Wasserwacht in den 4,9 Grad kalten Bodensee gestiegen. Es windet, Wellen schlagen Paul Bieber entgegen. Er startet schnell. Und er hält lange sein zügiges Tempo. Das Boot mit Rettungstauchern und seinen Kollegen von der Wasserwacht fährt stets neben ihm. Die offiziellen Observer des Eisschwimmverbands notieren die Zeiten. Schließlich schafft er die Extremmeile: 1.600 Meter in weniger als 30 Minuten. Doch Bieber schwimmt weiter.

Bieber holt sich deutschen Rekord in der Distanz

Und wird langsamer. Die Kraulzüge sind nun nicht mehr ganz so flüssig. "Der Körper hat jetzt Stress", sagt Bakircioglu. Irgendwann hält Bieber inne und hebt den Kopf übers Wasser. Der Trainer ruft ihm zu: "Weiter, noch bis zum Pfosten, dann hast du es geschafft." Paul Bieber schwimmt weiter. Am Pfosten springt der Rettungsschimmer ins Wasser. Seine Kollegen holen ihn aus dem Wasser ins Boot. Bieber hat sein Ziel erreicht. Offiziell muss das aber noch vom Verband bestätigt werden.