Allgäuer Modeunternehmer drängt auf Wiedereröffnung

Er hatte es geschafft: Der Modehändler Roland Reischmann. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat er in Schwaben ein richtiges Mode-Imperium aufgebaut, mit Häusern in Memmingen, Kempten, Ulm und Ravensburg. Das Geschäft hatte Reischmanns Ur-Ur-Großvater gegründet. Unter Reischmanns Händen wuchs es auf ein Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern an. Dabei hat er nach eigener Aussage nie Verlust gemacht.

Millionenverluste durch den Lockdown

Doch dann kam Corona samt den Corona-Maßnahmen, und Reischmann steckt, wie seine Einzelhandelskollegen, seit Wochen im zweiten Lockdown fest. Dadurch ist er mit mehreren Standorten schwer in die roten Zahlen gerutscht. Einhundert Millionen Euro Jahresumsatz und ordentlich Gewinn - das war vor Corona. Nun muss das Unternehmen Millionenverluste hinnehmen.

"Irgendwann ist jede Kasse leer"

Es ist eine Szene, die betroffen macht: Roland Reischmann läuft allein durch eine große Etage im Modehaus, das seinen Nachnamen trägt. Es ist still, der 65-Jährige blickt auf die ausgestellten Waren, die zum Teil noch kein Kunde gesehen hat. "Es ist außerordentlich dramatisch. Wir haben so etwas mit Abstand noch nie erlebt. Das Unternehmen hat die letzten Jahre gut und solide gewirtschaftet. Aber irgendwann ist jede Kasse leer."

OB Kiechle setzt auf strikte Maßnahmen

Eintausend Arbeitsplätze an den Standorten in Ravensburg, Ulm, Memmingen und Kempten sind in Gefahr. Für Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle ein Alptraum. Die beiden Geschäfte in der Stadt hätten eine unglaublich große Bedeutung für den Standort Kempten. Er drängt darauf, die Inzidenzzahlen durch rigide Maßnahmen möglichst rasch nach unten zu bringen, um dann die Geschäfte wieder öffnen zu können.

Kemptens Altstadt droht zu veröden

Denn in diesen Zeiten wirkt die Innenstadt gespenstisch. Erste Läden haben aufgegeben, sind leer und je länger der Lockdown andauert, umso größer die Gefahr, dass die Altstadt auf Dauer verödet. Diese Gefahr sieht auch Oberbürgermeister Kiechle. Denn der Lockdown betreffe ja nicht nur den Einzelhandel. Die gesamte Hotellerie, Gastronomie, die Reise- und die Kulturbranche lägen darnieder, sagt Kiechle: "Wir stehen im Grunde fassungslos davor."

Unternehmer plädiert für Wiedereröffnung

Handeln für den Handel, das wünscht sich Roland Reischmann, der trotz der bedrohlichen Lage seinen Optimismus noch nicht verloren hat. Er empfiehlt der Politik den stufenlosen Einstieg in die Wiedereröffnung. Damit wäre nicht nur dem Handel und dem Mittelstand gedient. Auch die Bürger sehnten sich nach einem Stückchen Normalität und sozialem Kontakt.

Reischmann: Einzelhandel kein Pandemie-Treiber

Er und seine Mitarbeiter seien zu allen Schandtaten bereit, um dafür zu sorgen, dass sich niemand anstecke. Das sei auch bisher schon gelungen. Die Hygienemaßnahmen in seinen Häusern hätten dafür gesorgt, dass sich weder Mitarbeiter noch Kunden jemals dort angesteckt hätten.

Die Politik müsste ihren Worten nun auch endlich mal Taten folgen lassen und die Hilfsgelder zügig auszahlen. Während ein maroder Konzern wie Karstadt-Kaufhof mit 400 Millionen Euro gestützt werde, lasse man den weitaus relevanteren Mittelstand im Stich.