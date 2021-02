Allgäuer Landtagsabgeordneter bemängelt Teststrategie an Schulen

Außerdem gebe es keinerlei Vorgabe dafür, dass die Reihentests in regelmäßigen Abständen zu erfolgen hätten. Ein einmaliger Abstrich zu Schulanfang bringe seiner Ansicht nach kaum Sicherheit.

Ohne schlüssiges Testkonzept sieht Spitzer Corona-Strategie scheitern

Es brauche endlich ein schlüssiges Konzept für die ganze Schulfamilie mit regelmäßigen Schnelltestungen – "am besten per Spucktest und mehrmals in der Woche", wie es in der Mitteilung Spitzers weiter heißt. Die Staatsregierung müsse so schnell wie möglich nachlegen, "damit der Schulstart unser aller Bemühungen, die Zahlen nach unten zu drücken, nicht gefährdet", so der Landtagsabgeordnete.