Allgäuer ist "Milchviehhalter des Jahres 2018"

Josef Müller fühlt sich verbunden mit seinen Tieren. Hell und geräumig haben sie es bei ihm in Oberostendorf im Ostallgäu. Von allen Seiten weht Frischluft in den Kuhstall. Vorne nuckeln die Kälbchen an einem Eimer mit Milch, weiter hinten dösen eine paar Kühe auf ihrem Lager aus Heu. 95 ausgewachsene Rinder hat Müller. Kühe dürfen bei ihm jeden Mai auf die Alpe - denn: "Sie werden robuster durch Wind und Wetter, sie müssen suchen nach gutem Futter. Es ist einfach ein Standortwechsel", so Müller.

Auch schönste Kuh Bayerns kommt aus Müllers Stall

Jetzt im Herbst ist die Futtersuche alles andere als beschwerlich. Das Fressen bringt ja nun der "Butler". So jedenfalls heißt die glänzende Maschine, die an der Kuhreihe auf- und abfährt. Gras- und Maissilage oder Getreideschrot bekommen die Tiere – alles selbst erzeugt. Der Aufwand lohnt sich, sagt Müller. Denn nur durch gutes Futter ließen sich Prachtexemplare züchten wie Rihanna: "Sie ist wunderbar in der Ausstrahlung, sie hat ein hoch angesetztes Euter, sie hat viel Flanke, sie ist einfach hübsch und strahlt."

Vor zwei Jahren wurde sie sogar zur schönsten Kuh Bayerns gekürt. Doch damit nicht genug der Ehre. Die größte Fastfood-Kette der Welt drehte schon Werbespots auf Müllers Hof im Ostallgäu, um die Natürlichkeit der eigenen Produkte zu betonen.

Die Kühe gehören dazu

In Berlin ist Müller nun als bester Milchviehhalter ausgezeichnet worden. Laut Jury vereint er schonenden Umgang mit Tieren und wirtschaftlichen Erfolg. Um gute Milch und zartes Rindfleisch zu erzeugen, gibt es aber kein Geheimnis, sagt Müller. Er folgt nur einem Grundsatz:

"Das Wichtigste ist, dass die Kuh Familienanschluss hat und das haben bei uns die Kühe. Man umsorgt die Kühe einfach 24 Stunden rund um die Uhr." Josef Müller, Landwirt

Müller will für Besucher nun sogar ein Kuhcafé auf seinem Hof einrichten. Die 100 anderen Familienmitglieder finden das bestimmt richtig "kuhl".