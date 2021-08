Allgäuer Hoteliers wollen Flutopfern Urlaub spendieren

Als die Leute in den Hochwassergebieten von den Plänen gehört haben, seien sie in Tränen ausgebrochen, erzählt der Initiator der Aktion, Schorsch Kössel vom Burghotel Bären in Eisenberg im Allgäu. "Die Leute sollen mal rauskommen und abschalten", sagt Kössel. Er wolle zeigen, dass man helfen kann. Und die Hilfsbereitschaft der Hoteliers in der Region sei groß.

Beteiligung von Hoteliers aus mehreren Allgäuer Regionen

Füssen Tourismus und Marketing unterstützt und koordiniert die Aktion. Laut des Tourismusunternehmens haben Gastgeberinnen und Gastgeber aus mehreren Allgäuer Regionen Interesse an der Aktion gezeigt und wollen sich beteiligen. Neben Gastgebern aus Füssen und Eisenberg, auch Hoteliers aus Pfronten, Roßhaupten und Kempten. Zwar habe es auch im Allgäu Überschwemmungen gegeben, aber "den anderen geht’s schlechter", heißt es von den Hoteliers.

Weitere Mitstreiter gesucht

Dass die Gastgeber so eine Unterstützung anbieten, sei großartig, findet Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Gerade weil sie selbst durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich stark gebeutelt seien.

Gastgeberinnen und Gastgeber, die mitmachen wollen, sollen sich entweder an die eigene Gemeinde oder an den Füssener Tourismusdirektor wenden.