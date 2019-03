Allgäuer Hotelbranche ringt um Nachwuchs

Die Hotelfachschule Bad Wörishofen, auch HOFA genannt, wirbt am Info-Abend für die Ausbildung zur Hotelbetriebswirtin und zum Hotelbetriebswirt. Das Angebot richtet sich nicht an blutige Anfänger, sondern etwa an gelernte Köche oder Tourismuskaufleute mit Aufstiegsambitionen. "Marketing ist nicht nur Kommunikation, sondern letztendlich das ganze Gegenüber eines Betriebes auf seine Umwelt. Was bieten wir überhaupt an? Was wird am Markt verlangt? Und wo bieten wir es an?", führt Lehrer Christoph Schäfer-Burgund aus, was Schüler in seinem Marketing-Unterricht erwartet.

"Wenn ich in den ersten Stunden frage, was ist Marketing eigentlich? Dann kommt da normalerweise erst mal so: Ja, Werbung. Aber Marketing ist ja noch viel mehr." Christoph Schäfer-Burgund, Lehrer an der HOFA

Das Schulgeld wird gestrichen

Neben der Aussicht auf karrieredienliche Qualifikationen soll eine kostenlose Ausbildung ab dem kommenden Schuljahr 2019/20, das im September beginnt, ein Anreiz sein. Die Schule hat von ihren Trägern, dem Landkreis Unterallgäu und der Stadt Bad Wörishofen, die Zusage bekommen, die bisherigen 50 Euro Schulgeld pro Monat streichen zu können. Denn: Die Personalsituation ist nicht nur im Allgäuer Gastgewerbe angespannt, weiß Schulleiter Johannes Storch. "Die Schülerzahlen gehen deutschlandweit zurück. Und wenn das ein kleiner Beitrag dazu ist, dass dann die Schüler kommen – klar ist das dann ein Schritt in die richtige Richtung mit dem Schulgeld", sagte er dem BR.

Tourismus-Boom sorgt für zusätzlichen Fachkräftemangel

Die Entwicklung, dass auch immer mehr Personal gebraucht wird, verschärft die Situation auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich. Die Tourismusbranche, untrennbar verbunden mit Hotels und Gastronomie, wächst seit Jahren stetig. Und das nicht nur im Allgäu, sondern auch in Oberbayern oder im angrenzenden Österreich. Durch den Tourismus-Boom gibt es einen überregionalen und internationalen Konkurrenzkampf ums Fachpersonal.

"Ein Problem ist die Bezahlung"

Etwa im Oberallgäu mussten Betriebe im vergangenen Winter teils zusätzliche Ruhetage einlegen, weil sie nicht genügend Leute fanden. Johannes Storch sieht aber auch bei den Hotels und Gaststätten selbst Versäumnisse: "Ein Problem ist die Bezahlung, ein Problem sind die Arbeitszeiten, ein Problem ist oft auch das Arbeitsklima. Und erst dann, wenn die Betriebe das begriffen haben, dass sie in diesen Bereichen etwas ändern müssen, dann wird’s auch wieder attraktiv für die jungen Leute, das zu machen."

Fächer Wirtschaftsrecht und Küchenpraxis

An die zehn Interessenten sind zum Infoabend zur Hotelfachschule gekommen. Auch diese Zahl zeigt, dass die Branche dringend mehr Nachwuchs braucht. Die 22-monatige Ausbildung in Bad Wörishofen qualifiziert laut der Schule für Berufe im "mittleren bis gehobenen Management" in Gastronomie, Hotellerie und Tourismus, etwa als Bankettmanager oder Empfangschefin. Auf dem Lehrplan stehen neben Marketing auch Englisch und Wirtschaftsrecht als Pflichtfächer – dazu Wahlfächer wie Ökologische Betriebsführung oder ganz bodenständige Küchenpraxis.

"Ja, es gibt im ersten Jahr praktischen Koch-Unterricht, auch für Koch-Laien sag' ich mal, weil ich bin kein Koch, aber ich hab’s gewählt. Es macht super viel Spaß, man kocht leckere Gerichte und man lernt noch was dazu." Nick Ritter, HOFA-Schüler

Viele Absolventen verlassen die Gastro-Branche

Nicht alle landen nach der HOFA aber wieder in der Gastronomie oder im Tourismus. Viele heuern mit ihren neu erworbenen Controlling- oder Marketing-Fähigkeiten dann in einer anderen Branche ein, zum Beispiel in der Industrie oder bei IT-Unternehmen. Die jungen Menschen, die zum Infoabend gekommen sind, erwarten sich von der Ausbildung an der HOFA vor allem die Chance, aufzusteigen – ob in der Gastronomie oder auch anderswo.

"Was kann ich nun tun, um die Karriereleiter hochzugehen?"

Einer, der trotz aller Widrigkeiten in der Gastronomie bleiben möchte, ist der gelernte Koch Niklas Zweng. Er hat sich gefragt: "Was kann ich nun tun, um die Karriereleiter hochzugehen? Und ich glaube, die Schule ist eine gute Grundlage. Den Betriebswirt, den hat man einfach und den kann einem keiner mehr nehmen." Er hofft auf eine gehobene Position im Management eines gastronomischen Betriebs und darauf, "etwas verändern zu können", sagt er. Zum Beispiel könne es nicht sein, dass Überstunden nicht aufgeschrieben würden – auch nicht in der Gastronomie.