Allgäuer Hilfsorganisation Humedica bleibt aktiv in Afghanistan

Wie der Geschäftsführer Johannes Peter sagt, war er bereits vor Wochen in Afghanistan, um im Fall der schnellen Machtübernahme durch die Taliban mit örtlichen Organisationen weiterarbeiten zu können. Eigene internationale Helfer von Humedica sind momentan nicht vor Ort, das wäre einfach zu gefährlich, so Peter.

Humedica: Medizinisches Material, Lebensmitteln, Wasser knapp

Die Not ist laut Johannes Peter von Humedica groß. Im Land herrsche eine Knappheit an medizinischem Versorgungsmaterial, an Lebensmitteln, an Wasser. Das alles wird von Humedica mit organisiert. Die örtlichen Helfer kennen die Kanäle, und auch über den Landweg aus Pakistan könnten so Hilfsgüter transportiert werden. "Sie benötigen am dringendsten etwas zu essen, Trinkwasser, Haushaltsgegenstände wie Schüsseln oder Kocher, Hygienemittel und Decken, denn nachts kann es in Kabul durchaus kalt werden", sagt Peter.

Taliban erlauben offenbar weibliche Hilfskräfte

Die Taliban wissen wohl um die Wichtigkeit der Kliniken. In den ersten Wirren sollte eine Klinik offenbar geplündert werden, doch das hätten die Taliban verhindert, sagt Johannes Peter. Da offenbar auch von ihnen erlaubt wird, dass weibliches Hilfspersonal arbeitet, kann nun die medizinische Versorgung wieder anlaufen. Ob diese Duldung von Dauer ist, kann aber momentan niemand sagen.