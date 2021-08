Allgäuer Gemeinden fördern Nahverkehr - nicht immer mit Erfolg

Den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn animieren – das ist das Ziel der Bürgertickets, die mehrere Kommunen im Allgäu angestoßen haben und mit öffentlichen Mitteln unterstützen. Die Gemeinde Buxheim bei Memmingen hat damit Erfolg – am Angebot in der Region Alpsee-Grünten im Oberallgäu hingegen zeigt kaum jemand Interesse.

Nahverkehr in Buxheim: Ein-Euro-Ticket kommt sehr gut an

Von morgen an (1. September) gilt das Ein-Euro-Ticket der Gemeinde Buxheim nur noch für EinwohnerInnen der Gemeinde. Wer das vergünstigte Busticket von und nach Memmingen nutzen möchte, muss sich vorher eine Berechtigungskarte im Rathaus abholen. Laut Bürgermeister Wolfgang Schmidt wurden etwa 1.000 Karten gedruckt, bist gestern Nachmittag (Montag) sind knapp 150 ausgegeben worden. Die Rückmeldungen in der Gemeinde seien durchweg positiv, so Schmidt.

Der Beschluss des Gemeinderats, das Ein-Euro-Ticket mit Mitteln aus dem Haushalt mitzufinanzieren, werde weit über den Ort hinaus gelobt. Die Gründe für den Erfolg sieht Schmidt auch in der Nähe zu Memmingen und der stündlichen Verbindung. Die Buxheimer kostet die Einzelfahrt nach Memmingen nur einen Euro, Kinder zahlen 50 Cent; den Rest zum regulären Ticketpreis übernimmt die Kommune.

Vergünstigter Nahverkehr im Oberallgäu: Kaum Interesse

Ähnlich sieht das Angebot auch im Oberallgäu aus, nur dass dort vergünstigte Jahreskarten verkauft werden. Für knapp 120 Euro im Jahr können dort die Einwohner der Region Alpsee-Grünten (darunter die Städte Sonthofen und Immenstadt) alle Busangebote uneingeschränkt nutzen. Im Juli ist das Projekt gestartet, seitdem sind dort bisher nur 35 Jahreskarten verkauft worden, berichtet Katrin Dürr von der Alpsee-Grünten Tourismus GmbH.

Sie erklärt das verhaltene Interesse unter anderem mit dem Zeitpunkt, zu dem das Projekt gestartet wurde: kurz vor den Sommerferien und unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Jetzt soll mit einer Plakatkampagne das Ticket beworben werden, begleitend startet in den nächsten Tagen eine Umfrage. Zudem wird überprüft, wie der Verkauf vereinfacht werden könnte. Dürr gibt sich zuversichtlich und betont: „Da wir davon überzeugt sind, mit dem Thema Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region ein Zukunftsthema zu bearbeiten, das noch nie so aktuell war und eine so hohe Brisanz besessen hat wie heute, werden wir das Projekt weiter vorantreiben.“