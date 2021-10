Allgäuer Forscher Josef Settele bekommt "EuroNatur"-Preis

Der Allgäuer Josef Settele ist Agrarbiologe, Professor für Ökologie und Leiter des Departments Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum in Halle (Saale). Settele hat auch mit am Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES über den Artenschutz geschrieben.

Jetzt ist Settele zusammen mit zwei anderen Forschern mit dem EuroNatur-Preis ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung würdigt Engagement im Naturschutz, in der Umweltbildung und in der nachhaltigen Entwicklung.

Forscher warnen vor Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten

Settele und seine Forscherkollegen warnen schon seit Jahren vor einem Massenaussterben, bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten sind den Wissenschaftlern zufolge vom Aussterben bedroht.

Das Ausmaß des Artensterbens sei in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß gewesen, hatte Settele bei der Vorstellung des jüngsten Weltberichts 2019 gewarnt. Die Menschheit lasse die Natur in rasendem Tempo verschwinden. Wachstum dürfe daher nicht länger im Mittelpunkt stehen, nachhaltige Wirtschaftssysteme seien nötig.

Josef Settele: Schon als Kind fasziniert von Insekten

Schon als Kind hat Josef Settele angefangen, Insekten zu sammeln. Aufgewachsen ist Settele in Kohlhunden bei Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu, einem kleinen Weiler mit wenig Einwohnern. "Da gab es nichts aus einem Briefkasten und einer Telefonzelle. Und ich fand Insekten immer irgendwie faszinierend. Und ich hatte Eltern, die erstmal keinen bestimmten Bezug hatten dazu, aber die zumindest offen waren", erzählt Settele. Bei anderen Menschen allerdings galt er damals wegen seinen Leidenschaft "als spinnert" und als ein "Insektenfreak", erzählt Settele.

Die Eltern ermöglichen ihrem Sohn als erstem aus Kohlhunden Abitur und Studium. Josef Settele entscheidet sich für Agrarbiologie – weil ihm die Mischung aus Naturwissenschaft und praktischer Anwendung gefällt.

Naturschutz und Landwirtschaft sind kein Widerspruch

Der Insekten-Enthusiast spezialisiert sich ausgerechnet auf Schädlingsbekämpfung. "Eigentlich ist für mich ja Naturschutz und Landwirtschaft fast dasselbe, nur mit einem anderen Vorzeichen. Schädlingsbekämpfung, da geht es um Insekten, und wie kann ich Populationen beeinflussen? In dem Fall, dass sie weniger werden. Und Naturschutz ist ganz ähnlich, nur das Vorzeichen ist dann: Wie kann ich was fördern?", sagt Settele. Mit dieser Sichtweise sitzt Josef Settele oft zwischen den Stühlen.

Erfolgreiche Forschung in Asien

Die Forschung hat ihn mehrmals zum Reisanbau nach Asien geführt. Und bei einem internationalen Forschungsprojekt kann er zeigen: Naturschutz und Schädlingsbekämpfung kann dasselbe sein.

Die gefräßige braune Reiszikade breitet sich massenhaft aus, wenn Reisbauern Insektizide sprühen. Denn die töten zwar erstmal alle Insekten – aber den gut versteckten Eiern der Zikade können sie nichts anhaben. "Wenn die Maßnahme vorbei ist, kann das Tier einfach schlüpfen aus den Eiern und hat Superbedingungen, weil es keine Feinde mehr gibt, und es kann sich ausbreiten", erklärt Settele.

Wenn man nicht gegen die Art und gegen die Schädlinge spritze , dann habe man genau das andere Phänomen. "Ich habe kaum Schädlingsprobleme und kaum Ausbrüche, weil das System so ausbalanciert ist, dass es eben das gar nicht braucht." Weil es genug Nützlinge gibt, die Schädlinge fressen.

2017 dreht das interdisziplinäre Forschungsteam mit zwei bekannten Schauspielern kleine Filme im Stil von Seifenopern, um den Reisbauern in Vietnam dieses Wissen zu vermitteln – mit Erfolg.

Settele möchte als Vermittler wirken

Interdisziplinare Zusammenarbeit liegt Josef Settele. In einem Team von der Philosophie über die Biologie bis zur Ökonomie entwickelt er 2010 verschiedene Szenarien.

Darunter das einer Pandemie, die unter anderem ausgelöst wird durch die Abholzung von Wäldern. Nur wenige dominante Arten überleben. Neue, auf diese Arten spezialisierte Krankheitserreger entwickeln sich – und kommen wegen der Natur-Zerstörung auch leicht in Kontakt mit Menschen.

Dass dieses Szenario von Politikern damals nicht beachtet wird, kann Josef Settele verstehen. " In der Masse von Informationen ist nicht immer so leicht rauszuziehen, gerade für die Entscheidungsträger, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Weshalb später Prozesse wie der Weltklimarat oder auch IPBES auch genau dazu dienen, diese Punkte, die wichtig, wahrscheinlich oder relativ relevant sind, rauszuarbeiten und politikrelevant aufzuarbeiten", sagt Settele.

IPBES, der Weltbiodiversitätsrat, wurde 2012 nach dem Vorbild des Weltklimarats gegründet. Josef Settele arbeitet seit 2014 mit, seit 2016 in der Leitung des Experten-Gremiums, deren wissenschaftliche Arbeit die Stiftung EuroNatur jetzt mit ihrem Preis ausgezeichnet hat.

Forscher will Wege aus der "Triple-Krise" zeigen

Es ist eine ehrenamtliche Arbeit, neben der Tätigkeit am Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle. Und sie zieht weiteres Engagement nach sich: Settele berät im Sachverständigenrat für Umweltfragen die Bundesregierung, hält viele Vorträge, gibt viele Interviews.

"Wenn wir Wissen schaffen als Wissenschaftler, kann man vielleicht auch versuchen, das Ganze an die Frauen und an den Mann zu bringen und dafür zu sorgen, dass gewisse Dinge auch zumindest soweit vordringen, dass sie als Basis für Entscheidungen herhalten. Ich möchte den Leuten nicht die Entscheidung abnehmen. Ich möchte sagen, was welche Entscheidung für Konsequenzen hat", erklärt Settele.

Und er sagt auch, wohin der Weg eigentlich führen müsste – um die "Triple-Krise", so der Titel seines aktuellen Buchs, die Dreifach-Krise aus Artensterben, Klimawandel und Pandemien zu bewältigen. "Unser Konsum ist ja so orientiert, dass wir die eigentlichen Nebenkosten, die Umweltkosten normal nicht mit einpreisen. Und damit kann es eben sein, dass nicht nachhaltige Produkte wesentlich billiger sind als die anderen. Eigentlich müsste ein Produkt aus Ökolandbau eher billiger sein als der sogenannte konventionelle, weil er viel weniger Schäden verursacht", sagt Settele.