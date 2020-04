Allgäuer Festwoche, Tänzelfest und Kinderfest werden abgesagt

Keine Festwoche, kein Tänzelfest: Die großen Veranstaltungen, die traditionell viele Zuschauer in das Allgäu locken, fallen in diesem Jahr aus. Man könne sie auch nicht in den Herbst hinein verschieben, erklärte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle im BR-Gespräch.

Schmerzhafte Absage vor allem für Aussteller

Die Absage sei schmerzhaft, nicht nur für die Stadt, sondern vor allen Dingen auch für die rund 400 Aussteller der Festwoche, denn es handle sich vorrangig um eine Wirtschaftsmesse. Nicht wenige Aussteller würden dort einen großen Teil ihres Jahresumsatzes generieren. Dies falle nun weg. "Nachdem die Festwoche aber immer erst im August stattfindet, hat jetzt jeder die Möglichkeit, sich darauf einzustellen", so Kiechle.

Verschiebung war keine Option

Eine Verschiebung der Festwoche komme nicht in Frage, "dadurch würde sie ihren Charakter komplett verlieren. Es ist nicht nur eine Wirtschaftsausstellung, es ist ein Kulturfestival, ein Heimatfest, und das kann man einfach nicht nach hinten verlegen." Unter virologischen Gesichtspunkten sei es die richtige Entscheidung, auf Großveranstaltungen zu verzichten - und das müsse man jetzt mittragen.

Tänzelfest in Kaufbeuren soll 2021 wieder stattfinden

Abgesagt wurde auch das Tänzelfest in Kaufbeuren. Nach Auskunft der Stadt ist die Entscheidung im Tänzelfestverein "bereits unweigerlich gefallen". Im Hintergrund werde die Absage bereits auf organisatorischer Ebene in die Wege geleitet. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr ist demnach nicht möglich. Das Tänzelfest soll im kommenden Jahr wieder regulär stattfinden.

Kinderfest-Veranstalter: Corona-Beschlüsse ließen uns keine Wahl

Ebenfalls ausfallen wird das Lindauer Kinderfest, das in diesem Jahr zum 365. Mal gefeiert worden wäre. "Die Entscheidung der Bundesregierung, bis zum 31. August keine Großveranstaltungen zuzulassen, lässt uns keine andere Wahl", so Birgit Russ, Kinderfest-Koordinatorin und 1. Vorsitzende des Kinderfest-Hauptausschusses. Auch eine Verschiebung des Termins kam nicht in Frage, heißt es bei der Stadt. Denn, das Kinderfest sei schon durch seine Entstehungsgeschichte fest mit diesem Termin, traditionell der letzte Mittwoch vor Start der bayerischen Sommerferien, verbunden. Es sei zudem das wichtigste Lindauer Fest und könne nicht durch das Jahr vagabundieren.

Die Allgäuer Festwoche hätte vom 8.-16. August stattfinden sollen, das Tänzelfest in Kaufbeuren war vom 9.-20. Juli und das Kinderfest in Lindau für den 22. Juli geplant.