Allgäuer Festwoche: Organisatorin Martina Dufner gibt auf

Nach der teils heftigen Kritik an der Organisationsleitung der Allgäuer Festwoche und ihrer Person stellt Festwochenchefin Martina Dufner nun ihren Posten zur Verfügung. In einer heute verschickten E-Mail bittet sie den Oberbürgermeister um eine "zeitnahe Versetzung in ein anderes gleichwertiges Aufgabengebiet bei der Stadtverwaltung".

Persönliche Anfeindungen und Kritik an der Arbeit

Dufner begründet ihren Rückzug mit der Kritik an ihrer Arbeit und ihrer Person: Die öffentlichen persönlichen Anfeindungen einiger Stadträte hätten sie zutiefst erschüttert. "Ein solches Vorgehen, bei dem es allem Anschein nach nicht in erster Linie um die Sache, sondern um die Person geht, hinterlässt bei mir und meinem persönlichen Umfeld sowie beim gesamten Team tiefe Blessuren", schreibt die Festwochenchefin.

Festwoche findet nicht wie gewohnt statt

Ausgangspunkt für die Kritik an Dufner war die Tatsache, dass die Allgäuer Festwoche auch im dritten Jahr der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden kann. Die Wirtschaftsmesse mit ihren rund 400 Ausstellern wurde Ende März von der Stadt abgesagt – unter anderem wegen fehlender passender Zelte. Stattdessen will die Stadt die Allgäuer Festwoche nach zweijähriger Pause in diesem Jahr als Heimat- und Kulturfest aufziehen. Für diese Art der Festwoche haben die Festwirte den Verantwortlichen aber kurz darauf wegen fehlender Wirtschaftlichkeit eine Absage erteilt.

Oberbürgermeister respektiert Entscheidung

Der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) bedauert den heute bekannt gewordenen Rückzug der Organisationschefin der Allgäuer Festwoche. "Ich bedauere sehr, dass es zu diesem Schritt gekommen ist, kann aber die Beweggründe von Frau Dufner voll und ganz nachvollziehen", schreibt Kiechle in einer ersten Stellungnahme. "Es ist eine persönliche Entscheidung, die es zu akzeptieren und respektieren gilt." Martina Dufner habe über ein Jahrzehnt als Chefin der Allgäuer Festwoche die Erfolgsmarke mitgeprägt und maßgeblich weiterentwickelt, so der Kemptener OB.

OB verteidigte Festwochenchefin gegen Kritik

Oberbürgermeister Thomas Kiechle hatte die Festwochenchefin gegen die Kritik bisher verteidigt und ihr vergangene Woche noch ein Team zur Unterstützung für die Organisation der diesjährigen Festwoche an die Seite gestellt. "Die Festwoche 2022 wird mit Sicherheit anders sein als früher", schrieb OB Kiechle zur Begründung vergangene Woche. "Probleme in den Lieferketten, Fachkräftemangel und veränderte Rahmenbedingungen machen den Neustart der Festwoche zu einem immensen Kraftakt."

Seit 2009 Leiterin der Festwoche

Martina Dufner war seit 2009 Leiterin der Festwoche. Die Wirtschaftsmesse mit Volksfest galt in den Jahren vor der Pandemie mit 400 Ausstellern und rund 170.000 Besuchern als eine der zehn erfolgreichsten Verbrauchermessen in Deutschland. Einen Großteil dieses Erfolges verbucht die scheidende Festwochenchefin für sich selbst: "In Zeiten sinkender Besucherzahlen bei vergleichbaren Messen gelang es der Festwoche stets, attraktiv zu bleiben", schreibt Martina Dufner. Nahezu 90 Prozent der Aussteller seien Stammkunden gewesen. "Während andere Messen Aussteller akquirieren mussten, gab es bei uns Auswahlverfahren, wir hatten den Luxus, Ausstellerwünsche ablehnen zu müssen." Umfragen hätten der Festwoche die ganzen Jahre eine hohe Attraktivität und eine gute Arbeit seitens der Organisatoren bescheinigt, so die bisherige Festwochenchefin.