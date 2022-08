Allgäuer Festwoche: Das ist neu nach der Corona-Pause

Erst seit Ende März ist die endgültige Entscheidung für die Neuauflage der Allgäuer Festwoche gefallen. Die Veranstaltung, die vor Corona mehr als 172.000 Besucher nach Kempten gelockt hat, wird wieder im gewohnten Dreiklang aus Wirtschaftsmesse, Kulturtagen und Heimatfest stattfinden – allerdings wesentlich kleiner.

Engpass bei den Zelten - Messe wird kleiner

Weil nicht ausreichend Messezelte organisiert werden konnten, musste vor allem die Zahl der Aussteller deutlich reduziert werden: Statt der üblichen weit über 300 werden es dieses Jahr nur etwa 110 sein. Sie werden sich im und um den Kemptener Stadtpark in acht Hallen und auf dem Freigelände präsentieren.

Festwochen-Neustart nach zwei Jahren Pause

Trotzdem, so versprach Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Pressekonferenz, wird die Allgäuer Festwoche attraktiv und abwechslungsreich für alle bleiben. Das Team, das die Festwoche vorbereitet hat, habe Großartiges geleistet. Darauf sei er stolz. Nach zwei Jahren Corona-Pause sei für ihn der Neustart der Festwoche-Planungen die "Stunde null" gewesen. Seither musste sich nicht nur das Orga-Team neu finden. Auch viele neue Geschäftspartner – wie zum Beispiel Zeltbauer, Wirte oder Sicherheitsfirmen – mussten organisiert und ins Boot geholt werden. Dafür hätten alle engagiert mit angepackt.

Wirtschaftsmesse, Kultur und Unterhaltung in Kempten

Eine gute Woche lang wird neben der Wirtschaftsmesse auch jede Menge Kultur und Unterhaltung geboten: auf der Bühne, der großen Outdoor-Aktionsfläche und in den Festzelten. Die Blaskapellen aus der Region spielen auf, Trachtler, Sportler und Tanzgruppen werden sich auf der großen Show-Bühne präsentieren. Auch der Bayerische Rundfunk wird vertreten sein. Unter anderem spielt am Abend vor der offiziellen Eröffnung die Bayern-3-Band.

Neu: "Haus der Allgäuer Werte"

In den Gastronomiebereichen ist Platz für 6.000 Menschen. Bei wechselnder Blasmusik darf im Bierzelt gefeiert werden, natürlich gibt es auch Biergarten-Plätze mit Selbstbedienungsbereich und einen Foodtruck. Auf dem Königsplatz direkt vor dem großen Festzelt wird erstmals ein Jahrmarkt mit Fahrgeschäften aufgebaut. Ebenfalls neu: Die Allgäu GmbH macht aus der Markthalle das "Haus der Allgäuer Werte" mit vielen Partnern aus der Region. Zudem wird es eine Tombola geben, an der alle mitmachen können, die sich einen der neu entwickelten Festwochen Ansteck-Pins kaufen. Der Eintritt zur Allgäuer Festwoche ist dieses Jahr frei. Zur Eröffnungsfeier am Samstag wird Ministerpräsident Markus Söder nach Kempten kommen.

Sorgen und Vorfreude beim Neustart

Bei all der Vorfreude auf die Festwoche, die mit viel Begegnung und in lockerer Atmosphäre stattfinden soll, bereiten die hohen Corona-Werte den Verantwortlichen etwas Sorge. Hinzukommt der Personalmangel in der Gastronomie und auch bei den Sicherheitsdiensten. Allerdings sind sich Oberbürgermeister Kiechle als auch die designierte Festwochen-Chefin Michaela Waldmann sicher, es wird eine tolle Festwoche werden, in der jede Menge Engagement und Herzblut der Verantwortlichen steckt.