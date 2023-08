Allgäuer Festwoche: Altbewährtes im überarbeiteten Gewand

Noch liegen Kabel und Bretter am Boden, Monteure schieben schwere Paletten hastig über den Weg, im großen Festzelt werden die Scheinwerfer für die Bühne angebracht – der Aufbau der Allgäuer Festwoche ist in vollem Gang. Schließlich muss bis zum Wochenende alles fertig sein, dann öffnet die Messe zum insgesamt 72. Mal ihre Tore.

Dass die Allgäuer Festwoche nach drei Corona-bedingt sehr schwierigen Jahren nun endlich wieder in gewohntem Umfang stattfinden kann, freut auch Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle: "Die Vorfreude ist ganz groß – hinter uns liegen pandemiebedingt schwierige Zeiten und ich hab auch wirklich ein gutes Gefühl in diesem Jahr, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben."

Besucher sollen ihren Aufenthalt noch mehr genießen

Besonderes Augenmerk hat das Organisationsteam um Leiterin Michaela Waldmann in diesem Jahr auf die Aufenthaltsqualität gelegt: Die Zahl der Sitzplätze wurde erhöht, es gibt verteilt über das gesamte Festgelände zusätzliche Toiletten und im großen Festzelt wurde ein Getränkeausschank verlegt, damit es nicht gleich am Eingang zu einem Stau bei den Gästen kommt. Auch kostenlos angebotenes Trinkwasser und zusätzlicher Sonnenschutz sollen dafür sorgen, dass Besucherinnen und Besucher ihren Aufenthalt noch mehr genießen können. Michaela Waldmann: "Wir möchten den Besucherinnen und Besuchern einfach eine schöne Allgäuer Festwoche ermöglichen."

Altbewährtes nachhaltig gedacht

Zudem, so Waldmann, habe man Altbewährtes auf seine Nachhaltigkeit hin überprüft: Angefangen bei der Empfehlung an die Gastwirte, auf regionale und biologische Lebensmittel zu setzen und auch vegane und vegetarische Speisen im Angebot zu haben, über die Einführung eines umfangreichen Pfandsystems, bei dem bei allen Imbissen ausschließlich Mehrweggeschirr zum Einsatz kommt, bis hin zur erstmaligen Einführung eines Online-Ticketsystems, mit dem Papier eingespart wird. Für sich genommen alles nur Kleinigkeiten, so Waldmann – doch bei den insgesamt erwarteten 180.000 Besuchern falle das ins Gewicht.

Umfangreiches Sicherheitskonzept mit Besucherlenkung

Auch sei ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet worden, um auf alle möglichen Szenarien – wie Überfüllung, Unwetter oder andere Bedrohungslagen – reagieren zu können und den Gästen so einen unbeschwerten Festwochenbesuch zu ermöglichen. Neu ist, dass die Abendkarte künftig bereits ab 16 Uhr und damit eine Stunde früher als bisher gilt. Die Besucher, so Waldmann, könnten damit vor dem Abendbesuch auch noch die Wirtschaftsausstellung besichtigen. Und mit Blick auf die Sicherheit erhofft sich die Organisationschefin, dass sich dadurch der Andrang an der Abendkasse etwas entzerrt. Außerdem wird über eine Besucherzählung an den Toren genau erfasst, wie viele Personen sich im Moment auf dem Gelände befinden, wann der Zutritt also beispielsweise beschränkt werden muss. Abzulesen ist das dann auch online: Auf einer Ampel-Anzeige auf der Internetseite festwoche.com kann jeder Besucher selbst nachschauen, ob ein Zutritt zum Gelände noch möglich ist, oder ob sich der Weg zur Festwoche nicht mehr lohnt. Wer seine Eintrittskarte bereits vorab online gekauft hat, besitzt eine Einlassgarantie.

Von "Allgäuer Werten" bis "Kinderbaustelle"

Was die Bandbreite bei den Ausstellern betrifft, setzt man wie in den vergangenen Jahren auch auf ein breites Spektrum. Mehr als 260 Aussteller präsentieren sich täglich von 10 bis 18 Uhr in unterschiedlichen Hallen oder auf dem Freigelände. Thematische Schwerpunkte sind unter anderen Gesundheit, Umwelt oder Energie. Eine Besonderheit gibt es in der Markthalle. Im sogenannten "Haus der Allgäuer Werte" präsentieren sich insgesamt 80 täglich wechselnde Aussteller und zeigen, was das Allgäu ausmacht. Außerdem gibt es für die kleinen Gäste in diesem Jahr eine Überraschung: Auf der "Kinderbaustelle der Stadt Kempten" dürfen sie selbst nach römischen Schätzen und Edelsteinen buddeln und die gefundenen Andenken mit nach Hause nehmen.

Insgesamt neun Tage lang, bis zum 20. August 2023, hat die Allgäuer Festwoche ihre Tore geöffnet. Auch der Bayerische Rundfunk wird am Eröffnungswochenende, dem 12. und 13. August, mit einem bunten Programm auf der Bühne im Stadtpark vertreten sein.